Bombeiros buscam mulher que caiu no Rio das Almas, em São Luiz do Norte

As equipes do CBMGO realizam buscas aquáticas na região para localizar a vítima desaparecida


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/10/2025 - 18:28

Na tarde desta segunda-feira (6), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foram acionadas para atender uma ocorrência no município de São Luiz do Norte, envolvendo um carro que caiu no Rio das Almas com uma mulher dentro.

De acordo com informações preliminares, a motorista do carro teria perdido o controle no momento em que tentava embarcar em uma balsa e o veículo acabou caindo nas águas do rio. Testemunhas relataram que duas mulheres estavam no carro. Uma delas conseguiu sair com o auxílio de pessoas que estavam no local, enquanto a outra submergiu junto com o automóvel.

A ocorrência segue em andamento.

