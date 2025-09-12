Bombeiros combatem incêndio em indústria química

Na manhã desta sexta-feira (12), um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Goiânia. A ocorrência foi registrada por volta das 8h29, quando os bombeiros averiguaram que o fogo atingia material de lenha e madeira utilizados na caldeira da empresa, destinada ao processo de ressecagem de sais empregados na produção de suplementos alimentares de origem animal. A empresa está localizada às margens da Rodovia GO-070, na região das Chácaras de Recreio São Joaquim.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado em um dos compartimentos do galpão e rapidamente se espalhou, exigindo a presença de equipes especializadas para o combate às chamas. A prioridade inicial dos bombeiros foi conter a propagação do incêndio para áreas próximas e evitar que o material inflamável potencializasse a ocorrência, aumentando o risco de explosões e atingindo outras edificações da região.

Diversas viaturas foram deslocadas para o local, incluindo unidades de combate a incêndio, salvamento e apoio logístico. Os militares também contaram com o suporte de caminhões-pipa para reforçar a quantidade de água utilizada na operação. Não houve registro de vítimas, mas o cenário exigiu a interdição parcial da rodovia para garantir a segurança dos motoristas que passavam pela GO-070.

Moradores e comerciantes das proximidades relataram momentos de apreensão com a fumaça densa que se formou no céu da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pronta atuação da corporação conteve a propagação das chamas, evitando que o incêndio alcançasse áreas adjacentes e o almoxarifado da indústria. Nenhum maquinário foi atingido, e os depósitos de produtos químicos permaneceram protegidos. Foi realizado resfriamento preventivo em reservatórios e monitoramento constante da rede elétrica, garantindo que não houvesse risco de explosão ou agravamento da situação. O fogo foi controlado e a situação encontra-se estável.