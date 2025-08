Bombeiros realizam transporte aéreo de órgãos com destino a Brasília e São Paulo

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) está realizando, neste momento, uma operação de transporte aéreo de órgãos. Dois rins, provenientes de um doador da cidade de Uruaçu, estão sendo trazidos para Goiânia em uma aeronave da corporação, com pouso previsto para as 15h no Aeroporto Santa Genoveva. A aeronove é a de uso compartilhado da Assembleia Legislativa de Goiás com o Corpo de Bombeiros Militar.

Da capital goiana, os órgãos seguirão em voos comerciais com destino a Brasília e São Paulo, onde serão transplantados em pacientes previamente selecionados. A agilidade no transporte é fundamental para garantir a viabilidade dos órgãos e o sucesso dos procedimentos.

O doador é um homem, que teve morte encefálica confirmada, depois dos procedimentos médicos necessários. A família autorizou a doação dos rins.

A aeronave PT-OKU, de operação compartilhada entre a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e o CBMGO, decolou com a equipe de captação às 9h para Uruaçu.

A ação reforça o papel estratégico do Corpo de Bombeiros no apoio às redes de saúde e transplantes, contribuindo diretamente para salvar vidas por meio da logística aérea especializada.

Caiado critica prisão domiciliar de Bolsonaro e fala em “veredito antecipado”