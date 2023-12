Bombeiros resgatam vítima presa às ferragens após colisão na GO-213

Os bombeiros de Ipameri foram acionados para atender a um acidente na GO-213, neste sábado, 30, onde um veículo de passeio colidiu com um trator, resultando em duas vítimas. Uma delas, presa às ferragens, estava consciente, mas com uma fratura no fêmur. A segunda vítima, localizada fora do veículo, apresentava escoriações e contusão na clavícula.

Seguindo rigorosamente o protocolo de primeiros socorros, os bombeiros realizaram o resgate da vítima presa nas ferragens, enquanto o SAMU atendeu a segunda vítima. Ambos foram transportados, um pela equipe de bombeiros e o outro pelo SAMU, ao Pronto-Socorro municipal para receberem o atendimento médico necessário. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente.