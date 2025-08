Brasil lança programa de acolhimento humanitário a repatriados: “Aqui é Brasil” será apresentado nesta quarta-feira (6) em Brasília

O Governo Federal lança nesta quarta-feira (6) o programa “Aqui é Brasil”, uma operação humanitária de acolhimento e reintegração de brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e conta com a articulação de diversos órgãos públicos e organismos internacionais.

A cerimônia de lançamento será realizada das 10h às 12h, no Espaço Cultural da Anatel, em Brasília (DF), com a presença de autoridades do governo federal, representantes da sociedade civil e de organismos internacionais. Antes do evento, às 9h30, haverá uma coletiva de imprensa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. O credenciamento é obrigatório para veículos de comunicação interessados na cobertura.

Acolhimento estruturado e atuação interministerial

Diante do aumento de casos de brasileiros em situação de risco no exterior, o “Aqui é Brasil” oferece acolhimento humanitário desde o desembarque até a reinserção social no país. O programa inclui atendimento psicossocial, assistência em saúde, abrigo temporário, alimentação, transporte e regularização documental.

A ação é articulada com os ministérios das Relações Exteriores (MRE), Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Saúde (MS) e Justiça e Segurança Pública (MJSP), além de contar com o apoio da Polícia Federal (PF), da Defensoria Pública da União (DPU), de governos estaduais e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Compromisso com os direitos humanos

Com o “Aqui é Brasil”, o Governo Federal reforça seu compromisso com os direitos humanos, a presença ativa do Estado e a garantia de dignidade e proteção a cidadãos brasileiros que retornam ao país em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Lançamento do programa “Aqui é Brasil” – Acolhimento Humanitário a Repatriados

📅 Data: Quarta-feira, 6 de agosto de 2025

Horário: Coletiva de imprensa às 9h30 | Cerimônia de lançamento das 10h às 12h

Local: Espaço Cultural da Anatel – Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, Brasília (DF)

Credenciamento obrigatório para a imprensa:

📩 [email protected]

📞 (61) 2027-3538 📱 (61) 9558-9277 – WhatsApp exclusivo para jornalistas

🔗 Acesse o canal oficial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no WhatsApp.