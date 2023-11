Caiado assina contrato e traz gigante chinesa de energia para Goiás

Itumbiara sediará os trabalhos da multinacional Chint Power, grande fornecedora de sistemas de energia limpa. O acordo para instalação em Goiás foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, e pelo fundador e presidente mundial da empresa Nan Cunhui e pela CEO global Lily Zhang, hoje, em Xangai, na China. A operação será a primeira realizada pela Chint na América do Sul e reforça momento positivo de atração de empresas tecnológicas para o estado. O plano de investimentos será apresentado pelo grupo chinês nos próximos meses.

“Nossa vinda aqui tem um objetivo: fazer com que possamos ampliar os investimentos de empresas de tecnologia em Goiás garantindo maior acesso a produtos essenciais, como energia sustentável, ao mesmo tempo em que ampliamos a oferta de empregos qualificados e renda aos goianos. Nosso estado oferece muitas vantagens, é competitivo. Estamos mostrando isso para o mundo e garantindo ainda mais desenvolvimento”, destaca o governador Ronaldo Caiado.

Com renome mundial, a Chint Power realiza armazenamento, conversão e distribuição de energia inteligente. A empresa também desenvolve projetos de investimento e construção nos diversos segmentos como usina fotovoltaica, micro-redes e complementação multienergética. Segundo o fundador da multinacional, a vinda para Goiás é o início de uma relação de confiança. “Foram 20 anos de estudo profundo para o desenvolvimento de uma tecnologia eficiente e verde. Que agora vamos levar para Goiás, que tem um potencial imenso e todas as condições ideais para ampliação do nosso trabalho. É o primeiro passo de outros que ainda virão”, diz Nan Cunhui.

Para o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, é um momento histórico para cidade. “O trabalho realizado pelo governador Ronaldo Caiado, tanto na estruturação do estado, tanto na construção desta relação comercial internacional é fundamental para nós. Nossa cidade ganha muito, Goiás ganha muito. É um dia histórico, de muita felicidade”, comemora o gestor.

A assinatura é a terceira agenda oficial da missão oficial liderada pelo governador Ronaldo Caiado na China. Participam da comitiva, a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho; de Governo, Adriano da Rocha Lima; de Infraestrutura, Pedro Sales; e a diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás, Adryanna Caiado. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto; os deputados estaduais: Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves, bem como o prefeito de Anápolis, Roberto Naves; a prefeita de Porangatu, Vanuza Valadares; e o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale.