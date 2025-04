Durante a abertura oficial da Tecnoshow Comigo 2024, realizada nesta segunda-feira (7) em Rio Verde, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) reforçou o discurso político que tem adotado desde que lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Em tom firme, Caiado defendeu a necessidade de romper com a corrupção e a burocracia para garantir o desenvolvimento do país.

“Vocês não imaginam a burocracia que é tentar quebrar o esquema da corrupção, da negociata, da propina. Esses elos que estão muito consolidados e que rompemos com muita coragem”, declarou o governador ao anunciar um pacote de R$ 158 milhões em obras de infraestrutura viária no município, viabilizado pelo Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

Caiado citou exemplos para ilustrar o desafio de governar em meio a estruturas viciadas. “Inaugurei ano passado um hospital de 2006. A obra ficou 15 anos parada, tamanha bandalheira que estavam em nosso estado”, afirmou, criticando gestões anteriores e defendendo o novo regime de parceria com cooperativas e empresas para acelerar as entregas do governo.

Ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, o governador também destacou a importância da Tecnoshow como “escola de inovação” e reafirmou o compromisso de seu governo com o agronegócio. “O Governo de Goiás caminha lado a lado com a feira e com todos que trabalham pelo desenvolvimento do nosso estado”, disse.

Caiado também chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos produtores brasileiros. “O produtor brasileiro assume um risco que nenhum outro país impõe. Em outros lugares, há seguro rural. Aqui, a responsabilidade em caso de perdas recai inteiramente sobre o agricultor. Isso precisa mudar”, defendeu.

A cerimônia marcou ainda a transferência simbólica da capital do Estado para Rio Verde, com os três Poderes despachando diretamente do município durante os cinco dias de evento. A feira deve receber cerca de 150 mil visitantes e gerar 10 mil empregos diretos e indiretos.