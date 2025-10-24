Caiado avança e chega a 15,3% em cenário estimulado, aponta AtlasIntel

A pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) à presidência da República ganha um novo fôlego com o resultado da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (24). Caiado chega a 15,3% das intenções de voto em cenário estimulado, aparece à frente de outros governadores presidenciáveis e demonstra, assim, potencial para enfrentar Lula (PT), que disputará a reeleição. O governador goiano é defensor de multiplicas candidaturas no espectro da direita no primeiro turno como a melhor forma de enfrentar o petista, que tentará um quarto mandato.

Neste cenário, com a inclusão dos nomes dos governadores de Minas Gerais e do Paraná, Caiado surge em segundo lugar (15,3%). Em terceiro, empatados tecnicamente, Romeu Zema (Novo) aparece com 10,6%, e Ratinho Jr. (PSD) com 10,4%. Lula lidera com 51%. Brancos, nulos e indecisos somam 12,8%. Zema e Ratinho Jr. governam estados com maior densidade eleitoral na comparação com Caiado, o que evidencia que neste momento a pré-candidatura do goiano tem maior lastro fora de sua base eleitoral.

Em outros cenários apresentados pela AtlasIntel, Caiado também apresenta crescimento consistente. Numa disputa com Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Caiado marca 6% das intenções de voto. Lula lidera com 51,3% contra 30,4% de Tarcísio. Neste cenário, Ratinho Jr. registra 3% e Zema 2,5%, ambos atrás do governador de Goiás. Portanto, sem a candiatura de Tarcísio de Freitas, que tem reiteramente afirmado que não concorrerá à presidência, Caiado é o mais competito entre os governadores da direita.

Em cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa, ela marca 26,2% ante 51% do petista. Caiado chega a 9,1%, Ratinho Jr. 5,1% e Zema 4,6%. Novamente, Caiado apresenta-se mais competitivo que os colegas de Minas Gerais e do Paraná.

A AtlasIntel também simulou cenários de um hipotético segundo turno da disputa presidencial. Caiado tem 36% das intenções contra 52% de Lula. O petista vence Ratinho Jr. por 51% a 37% e Zema por 52% a 35%. Lula também bate Tarcísio por 52% a 44% e Michelle por 52% a 43%.

A AtlasIntel realizou 14.063 entrevistas online entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

