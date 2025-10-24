Caiado defende a valorização da segurança pública, em Congresso de Operações Policiais, em São Paulo

O governador Ronaldo Caiado ressaltou os investimentos em segurança e autonomia das forças policiais durante encontro com a Frente Parlamentar da Segurança Pública no 5° Congresso de Operações Policiais (COP Internacional), nesta quinta-feira (23/10), em São Paulo. Destaque nacional pela gestão na área, Caiado apresentou os resultados da valorização dos policiais goianos que, junto a outros fatores, possibilitaram a redução de todos os índices de criminalidade no estado.

“Ter segurança pública é ter governabilidade. Não se governa sem que a pessoa tenha liberdade para transitar e ter condições de exercitar o seu direito e suas atividades”, garantiu Caiado no encontro, considerado o principal evento latino-americano sobre segurança pública e atividade policial. No local, Caiado ainda conferiu de perto as novidades e equipamentos modernos disponíveis ao setor, como armamentos e veículos de transporte.

Os números registrados em Goiás demonstram compromisso e efetividade do trabalho desempenhado pelos profissionais de segurança pública no enfrentamento ao crime. No comparativo do primeiro semestre de 2025 com o mesmo período de 2024, houve queda de 40% de roubo a transeuntes, 34% a comércio e 22% de veículos. Além disso, 145 municípios goianos não registraram nenhum homicídio neste ano.

Caiado celebrou os dados de Goiás e enfatizou que “no momento em que se quebra a coluna vertebral do crime, os resultados são substantivos”, garantiu. Para isso, pontuou algumas ações, como liberdade de ação das forças policiais, controle de penitenciárias, avanço na área da inteligência e de batalhões especializados.

Durante o encontro, o governador também criticou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, que segundo ele, retira a condição dos governadores serem os comandantes das forças de segurança, atribuindo a responsabilidade ao Ministério da Justiça. “A função do governo federal deveria ser de ampliar a oferta às políticas de inteligência artificial, armamentos modernos para podermos qualificar e proteger os nossos policiais”, enfatizou.

Acompanhando o governador Ronaldo Caiado, o secretário de Estado de Segurança Pública, Renato Brum, destacou a oportunidade de conhecer armamentos de ponta na COP. “Foi uma tarde proveitosa. Confirmamos que estamos com o que tem de melhor e de mais avançado em equipamento para as forças de segurança do Estado de Goiás”, afirmou.

COP Internacional

A programação da COP Internacional segue até sábado (25) com palestras e debates que giram em torno do tema “Inteligência Artificial e Drones Policiais”. Nesta edição, a iniciativa reúne autoridades e especialistas de diferentes correntes políticas para debater soluções referentes ao problema da segurança no Brasil. A expectativa é superar 12 mil participantes ao longo dos três dias.

Parte do evento, uma feira de negócios mobiliza 80 expositores nacionais e internacionais com expectativa de alcançar R$ 100 milhões em negócios. No local são apresentadas viaturas inteligentes, tecnologias não-letais, drones, sistemas de vigilância e cibersegurança, câmeras corporais e sistemas de gestão e evidências, sistemas de videomonitoramento urbano e soluções para áreas de investigação e inteligência, bem como tecnologias para busca, combate a fraudes e crimes cibernéticos, entre outros.

