Caiado destaca avanços de Goiás durante palestra para empresários, em Santa Catarina

Os avanços de Goiás na educação, segurança pública e economia, bem como os rumos do País foram alguns dos temas que nortearam a participação do governador Ronaldo Caiado no primeiro encontro da Associação Comercial e Indústria de Criciúma (Acic), na noite desta segunda-feira (6/10). O goiano protagonizou o painel “O Brasil na visão de suas lideranças públicas e empresariais”, ocasião em que falou para uma plateia composta por mais de 500 pessoas, entre empresários e lideranças regionais do Sul de Santa Catarina.

Caiado foi convidado pelo presidente da Acic, Franke Hobold, que destacou a trajetória profissional do gestor goiano. “Nosso objetivo é pensar o Brasil. E o governador Ronaldo Caiado, liderança nacional indiscutível, é destaque em áreas estratégicas na sua gestão de Goiás. Um governador aprovadíssimo no seu Estado”, enalteceu durante abertura do evento, realizado na sede da Acic, em Criciúma (SC).

Mediado pelo empresário Ricardo Faria, o painel se desenhou como uma espécie de bate-papo entre Caiado e o público, que participou com perguntas. O governador de Goiás traçou um paralelo entre o trabalho realizado desde 2019 nas áreas de educação e segurança pública para resumir os principais êxitos de sua gestão que resultaram, também, em controle fiscal e melhoria na qualidade de vida. “A educação está diretamente ligada ao aumento de renda das pessoas e ao sucesso dos países”, comentou o líder goiano.

Caiado citou os investimentos na rede de ensino, que passam de R$ 8 bilhões nesses últimos seis anos e meio, além dos programas como o de alfabetização AlfaMais; estratégias de combate à evasão escolar, como o Bolsa Estudo; e política de valorização dos professores. Entre os principais avanços, destacou: “Somos o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e segundo lugar em alfabetização na idade certa”.

Junto aos avanços da educação, Caiado comentou sobre a segurança pública. “No Entorno de Brasília, totalmente tomado pelo narcotráfico, crianças tinham que comercializar drogas no recreio”, contou sobre a antiga realidade do Estado. Nesses últimos anos, explicou o governador, houve uma transformação no cenário dos jovens goianos. “Recebi Goiás com 1.073 jovens no socioeducativo. Hoje, tem 178 jovens. Ou seja, 83% a menos”, frisou.

Caiado também falou do trabalho integrado das forças policiais, da redução dos índices de criminalidade e da consequente sensação de segurança que os goianos passaram a ter. O governador lamentou o cenário nacional, que vê avançar de forma assustadora a atuação de organizações criminosas, infiltradas nas mais diversas áreas econômicas. “Não tem nenhum palmo de terra em Goiás que bandido faccionado manda. Nossa polícia, a inteligência e a parte operacional, transformou o Estado”, garantiu.

Com desfalques, Goiás recebe o CRB em busca da liderança