Caiado destaca força do agronegócio e políticas públicas goianas durante palestra em Rondônia

O governador Ronaldo Caiado apresentou os avanços e potenciais do agronegócio goiano e defendeu o setor como o alicerce do país nesta sexta-feira (30/5), durante a 12ª Feira Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná (RO). O encontro reuniu profissionais das áreas de agronomia, zootecnia e medicina veterinária, além de produtores rurais e lideranças setoriais e políticas. O chefe do Executivo goiano também foi homenageado com o Título de Cidadão do Estado de Rondônia pela Assembleia Legislativa e recebeu a medalha Marechal Rondon.

No encontro, o governador já fez questão de ressaltar a importância do agronegócio para o país: “É o alicerce”, garantiu. “O que nos sustenta são as exportações. O Brasil é referência exatamente porque é o maior produtor de alimentos do planeta”, lembrou Caiado ao citar a produção de 320 milhões de toneladas de grãos e mais de 10,5 milhões de toneladas de carne.

Segundo o IBGE, a agropecuária brasileira cresceu 12,2% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao último trimestre do ano passado, se consolidando como o destaque do resultado do Produto Interno Bruto (PIB). No período, a economia brasileira registrou avanço de 1,4%.

Mas em oposição a essa boa colocação do agronegócio, Caiado fez uma crítica severa à taxa de juros para concessão do crédito ao produtor e à falta de uma política que possibilite ao setor a securitização da produção. “O crédito é repassado com uma taxa média de 12%, o que é inviável para a agricultura arcar com esse valor final”, afirmou.

Segurança

O governador também pontuou os avanços da segurança pública em Goiás, com quedas constantes nos índices de criminalidade desde 2019. Citou a redução no roubo em propriedade rural de 81% (411 em 2018 / 78 em 2024) e furto em propriedade rural de 34% (4.689 em 2018 / 3.082 em 2024). “Era uma grande preocupação no início do governo e quando chegamos formamos mil homens na inteligência, remodelamos todas as polícias, implantamos batalhões especializados, como o Rural, e com isso Goiás vive hoje outra realidade”, frisou.

Ainda nessa área, Caiado voltou a cobrar uma atuação mais enfática da União no combate às organizações criminosas, principalmente na Amazônia. “Aqui a atuação ilegal não é de produtor, mas de facções do Brasil, Venezuela e Colômbia. São esses os que exploram os garimpos e praticam o contrabando ilegal de madeiras. Nossa soberania é atacada por falta de políticas públicas capazes de fazer com que haja segurança pública nas fronteiras e combate a essas milícias”, asseverou.

E nesse sentido voltou a criticar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa criar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que para Caiado desrespeita a Constituição Federal, ao promover a ingerência da União no setor.

Desenvolvimento

Ainda no encontro, o governador demonstrou outros avanços em Goiás além do agronegócio, citando o desenvolvimento na educação, onde o Estado lidera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); e a regionalização na saúde. Ele também lembrou a evolução na área social, com programas que propiciaram um dos menores percentuais de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Em nível de Brasil, Caiado ainda defendeu maior investimento no setor energético devido ao potencial do país em combustível sustentável. “Estamos transformando nosso plantio de cana-de-açúcar, de milho, em etanol de segunda geração. Somos os únicos no mundo que temos condição disso”, frisou.

Evento

Organizada pelo Governo do Estado de Rondônia, a feira acontece até este sábado (31/5) com cerca de 650 expositores nacionais e internacionais para apresentação das inovações tecnológicas e tendências do agronegócio. Presente no evento, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o trabalho conjunto com Caiado. “Trabalhamos dentro de um consórcio e buscamos desenvolvimento”, afirmou. Já o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, lembrou as visitas que fez ao Estado. “Goiás é um grande exemplo por suas políticas públicas avançadas”, assegurou.

