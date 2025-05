Câmara de Goiânia homenageia Eduardo Siqueira Campos em meio a investigação de vazamento de processos sigilosos

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, no dia 14 de maio deste ano, a concessão do Título de Cidadão Goianiense ao prefeito de Palmas (TO), José Eduardo Siqueira Campos (Podemos). A homenagem, proposta pelo vereador Ronilson Reis (Solidariedade), ganhou novo contorno nesta sexta-feira (30), quando Siqueira Campos se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suposta venda de sentenças judiciais.

Segundo a PF, o prefeito teve acesso a informações sigilosas sobre ações policiais e processos judiciais sigilosos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A suspeita é de que informações tenham sido compartilhadas criminalmente com investigados.

A ação desta sexta-feira foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e incluiu a busca e apreensão de documentos no gabinete e no apartamento de Siqueira Campos. Zanin não acatou pedido de afastamento nem prisão do prefeito feito pela PF.

Apesar do avanço da investigação, até o momento não há condenações, e o caso segue em sigilo judicial. “Eu só sei o que dizem por aí. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas enfim, estou aqui para responder em relação ao fato do suposto vazamento de informação perante ao STJ. Eu não tenho fonte no STJ, não é meu papel”, afirma o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos.

Homenagem

Na justificativa do projeto que concede ao prefeito Título de Cidadão Goianiense, Ronilson exaltou a trajetória política de Siqueira Campos, destacando seu envolvimento com Goiás antes mesmo da criação do Tocantins.

“Sua atuação incansável, sua postura cidadã e seu envolvimento com as demandas da população o tornam merecedor do reconhecimento oficial desta Casa”, afirmou o vereador. Para Ronilson, embora não tenha nascido em Goiânia, o político contribuiu para o fortalecimento social, econômico e institucional da capital goiana.

Natural de Campinas (SP), Siqueira Campos começou a carreira política ainda em Colinas do Tocantins, então parte do território goiano, e foi vereador, deputado federal por cinco mandatos, senador, deputado estadual e duas vezes prefeito de Palmas. Também é empresário do setor de comunicação.

Na ocasião, o vereador Anselmo Pereira (MDB), decano da Casa, elogiou a trajetória do homenageado e ressaltou sua relevância na política regional.

A escolha de nomes de projeção nacional para receber a cidadania goianiense tem sido alvo de críticas. Reportagem da Tribuna do Planalto apontou que o Legislativo municipal tem privilegiado figuras externas em detrimento de personalidades locais com reconhecida atuação na cidade.

O Título de Cidadão Goianiense é uma das maiores condecorações oferecidas pela Câmara de Goiânia, concedido a pessoas que, mesmo nascidas fora da cidade, tenham prestado relevantes serviços ao município.

