Caiado e Bruno Peixoto têm primeiro encontro depois da operação que pesou contra pré-candidatura de Darrot

O governador Ronaldo Caiado (UB) tem encontro marcado com o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), na tarde desta quinta-feira, 15, em solenidade marcando o retorno dos trabalhos da Casa Legislativa.

A agenda é o primeiro compromisso oficial do governador com Bruno e também o primeiro encontro dos dois desde a operação da Polícia Civil na prefeitura de Trindade para investigar contrato de 2013, no começo da gestão de Jânio Darrot em Trindade. O ex-prefeito tentava se viabilizar para ser o pré-candidato da base na disputa da capital, com aval do governador.

O episódio lançou incertezas sobre o nome que deve representar a base na eleição para a prefeitura de Goiânia e também gerou suspeitas em aliados de Darrot sobre suposta interferência de Bruno, que não esconde o desejo de ser o candidato do governo.