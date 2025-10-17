Caiado entrega etapa do tratamento de esgoto de Goiânia e critica falta de repasses federais

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta sexta-feira (17/10), a implantação de uma etapa secundária de tratamento de esgoto em Goiânia. Com investimento de R$ 133,2 milhões, sendo 66,2% oriundo do Tesouro Estadual, a obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto assegura mais um processo de limpeza, totalmente biológico, que eleva os índices de remoção de impurezas para mais de 90%.

O contrato da obra foi assinado em 2013, mas ficou durante anos no papel. “Quando assumi o governo (em 2019), tinha 2% dela realizada. E hoje, você vê o atendimento pleno à nossa capital. Agora, demonstramos como se faz esse tratamento do esgoto, devolvendo o efluente tratado para o Rio Meia Ponte. Estamos salvando o rio e, ao mesmo tempo, dando garantia para a população que o esgoto está sendo tratado, melhorando a qualidade de vida e a saúde das pessoas”, enfatizou Caiado.

Dos R$ 133,2 milhões investidos no empreendimento, R$ 78,6 milhões deveriam ter sido repassados pela União. “Até agora, só recebemos R$ 45 milhões do governo federal. Ou seja, 33,8%. O Estado de Goiás bancou 100% do resto”, pontuou o governador. “Se eu não tivesse saneado a Saneago, ela não teria condições de levar esse projeto adiante”, disse Caiado, apontando as dificuldades enfrentadas devido à falta de recursos federais.

O vice-governador Daniel Vilela lembrou que a obra havia sido abandonada pelo governo anterior, e virou motivo de investigação por parte da Controladoria-Geral da União (CGU). “Goiânia e a região metropolitana foram penalizadas durante anos, até que o governador Ronaldo Caiado assumiu o governo”, disse ao lembrar o empenho do Estado em garantir avanços em saneamento básico. “[Caiado] conseguiu resgatar a condição fiscal da Saneago e retomou obras que eram de grande importância, como esta”, concluiu.

Recuperação ambiental

Caiado e Daniel vistoriaram a nova estrutura juntamente do ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, do prefeito Sandro Mabel e outras autoridades. A comitiva passou pelo espaço onde foram instalados canais de efluentes, caixa de distribuição, tanque de aeração, decantadores secundários e estação elevatória de lodo, além de equipamentos como sopradores e difusores de ar para aeração do esgoto. A unidade está em operação desde o início de julho.

Também presente, o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, destacou que o empreendimento garante uma limpeza profunda e eficaz no produto final do tratamento de esgoto, “contribuindo diretamente para a recuperação do Meia Ponte”, importante manancial de abastecimento da cidade. “Representa um salto de qualidade para as pessoas e para as águas, os ecossistemas aquáticos goianos”, sublinhou o gestor da companhia.

Dados apresentados por Soavinski mostram que, nos últimos seis anos, a Saneago investiu mais de R$ 1 bilhão em obras de expansão dos sistemas, em segurança hídrica e na melhoria da eficiência das estações de tratamento de água e esgoto. Não à toa, Goiânia recebeu o Prêmio Casos de Sucesso 2025 – concedido pelo Instituto Trata Brasil. A entidade reconheceu a capital de Goiás como a mais bem colocada entre todas as capitais brasileiras no Ranking do Saneamento 2025.

