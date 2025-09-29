Caiado entrega novo Terminal Praça da Bíblia, com investimento de R$ 29 milhões

Usuários do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana contam, a partir desta segunda-feira (29/9), com um novo Terminal Praça da Bíblia. O espaço recebeu um aporte de R$ 29 milhões do Governo de Goiás e foi totalmente reconstruído. “Agora é um terminal moderno, tecnológico e seguro”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, durante a solenidade de inauguração.

A estrutura teve a área coberta ampliada em 60%, possui iluminação de LED, sistema de informação aos usuários e totens eletrônicos, equipamentos de sonorização, além de padrões de acessibilidade. O local conta também com um sistema de monitoramento eletrônico equipado com 73 câmeras de alta definição e tecnologia de inteligência artificial que possibilita o reconhecimento facial.

Caiado destacou que o novo terminal faz parte do pacote de reestruturação da Nova RMTC, executado sem cobrar nada a mais do passageiro. “Você tem uma tarifa de R$ 4,30 desde 2019. Mesmo com todas as crises que enfrentamos – fiscal, Covid –, nunca alteramos um centavo no preço para o passageiro”. Os terminais Dergo, Praça A, Senador Canedo e Padre Pelágio também passam por obras e serão entregues em 2026.

O vice-governador Daniel Vilela frisou que o avanço é fruto de um modelo inovador de gestão, em que o Estado e as prefeituras são parceiros. “O governador teve a coragem de ser um parceiro dos municípios, do povo goiano e dos usuários do transporte”, destacou. “Esse sistema tem ficado excelente, diferenciado. É respeito ao cidadão, respeito às pessoas”, acrescentou o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel.

Na mesma ocasião, o governo entregou 90 ônibus a diesel com a tecnologia padrão Euro VI, menos poluente, além de um veículo biarticulado elétrico modelo Eletra, que será integrado à frota do BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera). Essas novidades, de acordo com o governador, dão a Goiás destaque nacional na adoção de tecnologias limpas no transporte.

“Goiás foi o primeiro estado a avançar em ônibus elétricos e padrão Euro VI, ou seja, os que menos poluem no mundo. Estamos dando um passo à frente”, afirmou Caiado. Ele garantiu a renovação de 100% da frota até o final de 2026, com prioridade para a aquisição de veículos movidos por combustíveis limpos. “Vamos chegar a 1,5 mil novos ônibus até 2026”, emendou.

As melhorias físicas devem ser acompanhadas de mais eficiência na operação. “Nós oferecemos, além dos ônibus novos, com ar-condicionado e sistema de Wi-Fi, um cuidado para evitar aglomerações grandes, porque foi feito um estudo para medir exatamente a quantidade de ônibus necessários para que a população tenha conforto nos horários de pico”, afirmou o secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima.

O reforço da segurança no transporte coletivo, por sua vez, ganha forma com o Programa Viagem Segura, que conta com mais de 3 mil câmeras instaladas em todo o sistema e conectadas à Secretaria de Segurança Pública. Também até o final de 2026, serão 6 mil equipamentos. A ferramenta permitirá uma ação mais efetiva da Polícia Militar e trará maior tranquilidade a toda a população.

Conforto

Todo investimento visa melhorar a vida do cidadão que passa pelo Terminal Praça da Bíblia, que atende 42 linhas de ônibus e recebe cerca de 65 mil passageiros por dia. “Está muito bonito e eu estou me sentindo bem confortável. Está bem limpinho, cheiroso, arrumado e espero que continue assim”, afirmou Natália Ramos Feitosa Souza, pensionista, 56 anos. “Que o povo tenha consciência de preservar, porque é nosso, então nós temos que cuidar”, completou a usuária do transporte coletivo.

Sob alegação de nulidade, Comissão Mista aprova relatório da LDO em novo confronto com Mabel