Caiado ganharia de Lula para presidente em Goiás, aponta Instituto Paraná

O governador Ronaldo Caiado (UB) tem 30,5% das intenções de voto dos goianos para presidente da República, revela pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná. Em seguida, vêm o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 19,9%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 14,8%. Tarcísio é ex-ministro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira.

Brancos e nulos somam 12,6%. Em seguida, vêm os demais políticos, cujos nomes foram apresentados aos eleitores goianos pelos pesquisadores: Simone Tebet (MDB), com 7,6%, Ciro Gomes (PDT), com 5,3%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4,2%.

Estadual e federal

A pesquisa também aferiu a avaliação e a aprovação do governador Para 11%, ele não faz uma boa administração. Os que consideram ruim somam 4,5% e os que acham péssimo, 6,5%. Não sabe/não opinou corresponde a 1,6% da amostra.

Os eleitores também foram consultados sobre a administração do presidente Lula. Ele é aprovado por 29,8% dos goianos, dos quais 12,4% consideram ótimo e 17,4% bom. Para 22,9%, a nota é regular. Os que desaprovam chegam a 44,9%, sendo 8% ruim e 36,9%, péssimo. Não sabem/não opinaram 2,5% dos entrevistados.

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais em 78 municípios entre os dias 24 e 28 de junho de 2023, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas.

Segundo o Instituto Paraná, essa amostra representativa do Estado de Goiás atinge um nível de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais