Caiado reitera interesse em candidatura à Presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou sua disposição de ser pré-candidato a presidente da República pelo seu partido. Ele expressou essa intenção em entrevista à Rádio São Carlos de Goianésia, municipio que fica 175 km de Goiânia. Na ocasioção o político afirmou que se a oportunidade for concedida pelo partido, ele não hesitará em entrar na disputa pela Presidência.

Caiado já havia sido anunciado como pré-candidato durante a convenção partidária do União Brasil em abril. Ele também é o presidente do partido em seu estado. Com vistas a 2025, Caiado está buscando apoio e usa dados de aprovação divulgados pelo instituto Paraná Pesquisas. Esses números indicam que 76% dos eleitores goianos aprovam seu segundo mandato como governador.

Recentemente, Caiado recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem apoiou durante a campanha de reeleição. Os dois tiveram um almoço e discutiram sobre o futuro político da direita. Após o encontro, ambos se mostraram satisfeitos com a conversa. Em relação às escolas cívico-militares, Caiado tomou uma posição diferente do governo Lula, que decidiu suspender esses programas em todo o país. O governador optou por manter o projeto em Goiás e recebeu elogios de Bolsonaro por essa decisão.