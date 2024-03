Caiado se encontra com familiares de sequestrados pelo Hamas em Israel

No quarto dia da visita a Israel, nesta quarta-feira (20/03), o governador Ronaldo Caiado prestou solidariedade à família de Michel Nisembaum, cidadão brasileiro-israelense mantido refém pelo grupo terrorista Hamas desde o ataque no dia 7 de outubro de 2023. Ayala Harel, sobrinha de Michel, disse que a família está sem notícias desde então. Realizado na cidade de Tel Aviv, o encontro foi durante o fórum com parentes de israelenses em poder do grupo e que se mobilizam para que ações sejam tomadas em prol da libertação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que faz parte da comitiva brasileira em Israel, também acompanhou o fórum.

“Eu e Tarcísio nos colocamos à disposição para uma reunião dentro do Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, para ouvir depoimentos e que a Embaixada de Israel possa levar aos parlamentares a barbárie praticada aqui”, disse Caiado. Ainda, o governador propõe levar aos parlamentares brasileiros o vídeo apresentado hoje pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), que compila em 47 minutos mais de sete horas de gravação do ataque de outubro de 2023. “É estarrecedor ver a alegria [dos terroristas] em matar e mutilar milhares de pessoas, algo que não se tem coragem de praticar contra nada nem ninguém, muito menos contra um ser humano”, resumiu Caiado.

Antes do encontro com familiares, os governadores estiveram no local conhecido como “Praça dos Reféns”, também em Tel Aviv, onde parentes dos sequestrados mantêm homenagens contínuas às vítimas. Em um ato simbólico, os parentes costumam arrumar mesas de jantar para recebê-los, ressaltando o impacto de suas ausências.

Agenda

A programação da comitiva brasileira em Israel desta quarta-feira, incluiu uma visita às Indústrias Aeroespaciais Israelenses (IAI). A estatal é líder em desenvolvimento de tecnologia nos setores de defesa, aeroespacial e comercial.

No último compromisso do dia, Caiado participou de evento com a comunidade brasileira em Ra’anana, cidade no distrito central de Israel distante cerca de 20 quilômetros da capital. Ao discursar para o público, o governador enalteceu a história de Israel e seu povo, que já enfrentou diversas dificuldades. “Vocês se dedicam cada vez mais a construir a paz e mostrar que ela se faz com gestos de solidariedade”, disse Caiado.