Caiado suspende contrato do Ipasgo com escritório de Rafael Lara

Leia a nota na íntegra:

O governador Ronaldo Caiado determinou nesta quarta-feira (16/08) a suspensão do contrato firmado pelo Ipasgo Saúde com o escritório Lara Martins Advogados, que ficaria responsável pelas demandas jurídicas do instituto.

O governador só tomou conhecimento do fato hoje, pela imprensa. Ele determinou à direção do Ipasgo que o Conselho de Administração seja nomeado imediatamente para que a contratação de serviços advocatícios seja, antes, submetido à avaliação do colegiado para que delibere, juntamente com o presidente do instituto, sobre a pertinência e o modelo de nova contratação.

Ronaldo Caiado observa ainda a necessidade de que o Conselho tome uma decisão de forma célere, para que o Ipasgo não fique sem assistência jurídica por um período prolongado, o que representaria risco de prejuízos aos segurados e servidores públicos do Estado de Goiás.