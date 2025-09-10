search
Cidades

Caiado veta projeto de renomeação da GO-164 que liga Quirinópolis ao Distrito de Lagoa do Bauzinho

Justificativa é que o trecho já possui uma denominação registrada


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 15:34

Bauzinho
GO-164 | Foto Wagnas Cabral

O Governador Ronaldo Caiado (União Brasil) vetou integralmente o projeto de lei que pretendia denominar José Eduardo Fleury o trecho da rodovia GO-164, entre Quirinópolis e o distrito de Lagoa do Bauzinho. A proposta, de autoria do deputado Talles Barreto (UB), tramitou na Assembleia Legislativa sob o processo n. 9521/25 e teve o veto protocolado com o número 21201/25. A justificativa para a obstrução governamental foi apresentada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

De acordo com a Goinfra, o trecho mencionado já possui denominação oficial como Rodovia João Gonzaga Jaime, conforme estabelecido pela Lei número 9.031, de 23 de julho de 1981. A tentativa de renomear o segmento foi considerada inviável, uma vez que contraria o registro vigente no Sistema Rodoviário Estadual. O parecer técnico foi emitido pela Gerência da Rede Física da agência.

Com base na recomendação da Goinfra, Caiado decidiu vetar totalmente o autógrafo de lei, encaminhando despacho à Casa Civil para formalização das razões. O veto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e redação (CCJ), que poderá deliberar sobre sua manutenção ou derrubada.

Avatar

Pesquisa