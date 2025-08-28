Caixa paga Bolsa Família nesta quinta-feira (28) para beneficiários com NIS de final 9

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (28), o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 9. O valor mínimo é de R$ 600, mas, com os adicionais previstos pelo programa, a média nacional do benefício chega a R$ 671,54.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o programa de transferência de renda alcança, neste mês, 19,19 milhões de famílias em todo o país, com investimento de R$ 12,86 bilhões do governo federal.

Adicionais do Bolsa Família

Além do valor base, o programa garante parcelas extras:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para nutrizes (mães que amamentam);

R$ 50 por integrante de 7 a 18 anos.

Outro adicional é o Benefício Variável Familiar Nutriz, pago em seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, assegurando a alimentação das crianças.

Calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família segue o cronograma habitual, nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o número final do NIS. As informações sobre datas, valores e composição do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares.

Neste mês, 521 municípios tiveram o pagamento antecipado, iniciado no dia 18. A medida incluiu os 497 municípios do Rio Grande do Sul e outras cidades em Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe, afetadas por enchentes, estiagens ou que possuem povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Regra de proteção

Cerca de 2,63 milhões de famílias estão incluídas na chamada regra de proteção, que garante a continuidade parcial do Bolsa Família quando há aumento de renda familiar. Nesse caso, a família recebe 50% do valor do benefício por até um ano, desde que cada membro tenha rendimento de até meio salário mínimo.

O benefício médio para essas famílias ficou em R$ 365,81 em agosto. Desde junho, o prazo de permanência na regra foi reduzido de dois anos para um ano, mas quem ingressou até maio segue recebendo por dois anos.

Auxílio Gás

Nesta quinta-feira (28), também será pago o Auxílio Gás para famílias com NIS de final 9 inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que tenham pelo menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor do benefício em agosto é de R$ 108, o equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

O programa tem duração prevista até 2026 e, neste mês, beneficia 5,13 milhões de famílias. Pela lei, a mulher responsável pelo lar tem prioridade no recebimento, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.