search
Brasil

Caixa paga Bolsa Família nesta quinta-feira (28) para beneficiários com NIS de final 9

Com adicionais, benefício médio sobe para R$ 671,54; Auxílio Gás também é pago hoje a famílias do CadÚnico


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2025 - 09:54

Famílias beneficiárias exibem cartão do Bolsa Família em atendimento do CRAS, em Sobradinho (DF). Programa atende mais de 19 milhões de famílias em agosto. (Foto: Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (28), o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 9. O valor mínimo é de R$ 600, mas, com os adicionais previstos pelo programa, a média nacional do benefício chega a R$ 671,54.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o programa de transferência de renda alcança, neste mês, 19,19 milhões de famílias em todo o país, com investimento de R$ 12,86 bilhões do governo federal.

Adicionais do Bolsa Família

Além do valor base, o programa garante parcelas extras:

  • R$ 150 por criança de até 6 anos;
  • R$ 50 para gestantes;
  • R$ 50 para nutrizes (mães que amamentam);
  • R$ 50 por integrante de 7 a 18 anos.

Outro adicional é o Benefício Variável Familiar Nutriz, pago em seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, assegurando a alimentação das crianças.

Calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família segue o cronograma habitual, nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o número final do NIS. As informações sobre datas, valores e composição do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares.

Neste mês, 521 municípios tiveram o pagamento antecipado, iniciado no dia 18. A medida incluiu os 497 municípios do Rio Grande do Sul e outras cidades em Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe, afetadas por enchentes, estiagens ou que possuem povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Regra de proteção

Cerca de 2,63 milhões de famílias estão incluídas na chamada regra de proteção, que garante a continuidade parcial do Bolsa Família quando há aumento de renda familiar. Nesse caso, a família recebe 50% do valor do benefício por até um ano, desde que cada membro tenha rendimento de até meio salário mínimo.

O benefício médio para essas famílias ficou em R$ 365,81 em agosto. Desde junho, o prazo de permanência na regra foi reduzido de dois anos para um ano, mas quem ingressou até maio segue recebendo por dois anos.

Auxílio Gás

Nesta quinta-feira (28), também será pago o Auxílio Gás para famílias com NIS de final 9 inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que tenham pelo menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor do benefício em agosto é de R$ 108, o equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

O programa tem duração prevista até 2026 e, neste mês, beneficia 5,13 milhões de famílias. Pela lei, a mulher responsável pelo lar tem prioridade no recebimento, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

 

Arte EBC
Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

IBGE 2025: Goiás é o 11º estado mais populoso do Brasil
Brasil

Goiás é o 11º estado mais populoso do Brasil, mostram novos dados do IBGE

28/08/2025
Megaoperação contra fraudes no setor de combustíveis tem alvos em Goiás
Destaque

Megaoperação Carbono Oculto contra fraudes no setor de combustíveis tem alvos em Goiás

28/08/2025
gás
Brasil

Governo vai enviar ao Congresso projeto que garante gás gratuito a 46 milhões de brasileiros

27/08/2025
TV 3.0
Brasil

TV 3.0: tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão

27/08/2025
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil

Governo amplia proteção contra descontos indevidos em benefícios do INSS

27/08/2025
fantasmas Alego
Poder

Alego aprova lei que cria fundo e autoridade para gerir terras raras em Goiás

28/08/2025
Aprovação de Lula recua e rejeição supera 50%; cenário eleitoral mostra empate técnico com Bolsonaro
Poder

Aprovação de Lula recua e rejeição supera 50%; cenário eleitoral mostra empate técnico com Bolsonaro

28/08/2025
Caixa paga Bolsa Família nesta quinta-feira (28) para beneficiários com NIS de final 9
Brasil

Caixa paga Bolsa Família nesta quinta-feira (28) para beneficiários com NIS de final 9

28/08/2025
Trânsito: mortes por motoristas embriagados ou em rachas passam a ser inafiançáveis
Trânsito

Trânsito: mortes por motoristas embriagados ou em rachas passam a ser inafiançáveis

28/08/2025
Pesquisa