Câmara de Anápolis aprova projeto que obriga instalação de nobreaks em semáforos da cidade

A Câmara Municipal de Anápolis aprovou, por unanimidade dos vereadores presentes, em segunda votação, durante a sessão ordinária o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 46/2025, que torna obrigatória a instalação de nobreaks nos semáforos do município. A medida busca garantir o funcionamento dos equipamentos em casos de interrupção de energia elétrica, prevenindo acidentes e mantendo a fluidez do trânsito.

A proposta é de autoria do vereador Alex Martins (PP) e determina que a implantação será realizada de forma gradual, com prioridade para as principais avenidas e vias de maior circulação. Segundo o parlamentar, a intenção é modernizar o sistema semafórico e reforçar a segurança viária de Anápolis, que tem crescido de forma acelerada nos últimos anos

Em sua justificativa, Alex Martins ressaltou que a segurança no trânsito e a manutenção da ordem pública são responsabilidades permanentes do poder público, especialmente em uma cidade em expansão. “A interrupção de semáforos devido à falta de energia representa um risco significativo para motoristas, pedestres e ciclistas, uma vez que o controle do tráfego fica comprometido, aumentando as chances de acidentes e desorganização do fluxo de veículos”, afirmou.

O vereador destacou ainda que o uso de nobreaks — equipamentos capazes de manter o fornecimento de energia por determinado tempo após uma queda — é uma solução técnica viável para assegurar o funcionamento contínuo dos semáforos. “Este projeto visa minimizar os impactos negativos da falta de energia elétrica, proporcionando um trânsito mais seguro e eficiente para todos”, completou.

Durante a votação, o líder do governo na Câmara, vereador Jean Carlos (PL), também manifestou apoio à proposta. Ele ressaltou que o projeto se alinha à política municipal de modernização dos equipamentos públicos e reforça o compromisso da atual gestão com a segurança no trânsito. “Os nobreaks garantem que, em situações de queda de energia, não se coloque em risco a segurança viária e o bom funcionamento dos cruzamentos. As emendas que apresentamos foram apenas para aperfeiçoar e garantir a aprovação, corroborando com esse trabalho de modernização dos equipamentos semafóricos”, explicou.

Com a aprovação unânime em segunda votação, o PLO 46/2025 segue agora para sanção do prefeito Márcio Corrêa (PL). Caso seja sancionado, o texto deverá ser regulamentado por decreto, definindo prazos, cronograma de instalação e critérios técnicos para a implantação dos nobreaks em toda a rede semafórica da cidade.

A iniciativa foi bem recebida pelos parlamentares e pela população, que vê na medida um passo importante para aumentar a segurança e reduzir o caos no trânsito em momentos de falta de energia. Além de evitar colisões e engarrafamentos, o projeto reforça o compromisso de Anápolis com políticas públicas voltadas à inovação e à mobilidade urbana sustentável.