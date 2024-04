Caminhada em conscientização sobre o TEA acontece neste sábado

Profissionais de saúde, apoiadores da causa e familiares promovem, no próximo sábado (06), no Parque Vaca Brava, uma caminhada em busca de maior conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Um dos participantes do evento é o vereador Willian Veloso (PL).

O evento tem como objetivo oferecer à sociedade informações sobre o TEA, como também esclarecer que o autismo não é uma doença, mas um transtorno do neurodesenvolvimento. Além disso, a caminhada vai oferecer aos participantes um momento especial em uma área considerada, cartão postal da nossa cidade.

Durante o evento acontecerão ações de combate ao preconceito, apresentações artísticas, a possibilidade de integração, e a troca de experiências dos participantes.