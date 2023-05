Campanha Maio Amarelo reforça as ações para um trânsito seguro em Goiânia

Com o tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, a Campanha Maio Amarelo foi lançada para conscientização sobre as responsabilidades por um trânsito mais seguro, em Goiânia. O evento marca o aniversário de dez anos da iniciativa, que visa alertar a sociedade sobre o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, destaca que o município tem buscado desenvolver ações de conscientização e também investido em tecnologia, equipamentos, inovações, e treinamentos para os agentes em busca de um trânsito mais fluido e seguro para os moradores da capital.

“Hoje estamos entregando 14 viaturas e três caminhões para renovação da sinalização de trânsito. Também estamos investindo em ciclofaixas, estimulando a adoção de carros elétricos, realizamos a ressincronização dos semáforos e agora estamos buscando inovações, como o piloto da faixa reversa na Avenida Castelo Branco”, pontua o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Vinicius Henrique Alves, explicou que foi realizado um planejamento para que o Maio Amarelo não seja apenas uma campanha periódica, mas que as ações desenvolvidas perdurem por todo o ano. Ele apresentou exemplos de projetos que estão em andamento e que também serão iniciados ao longo de 2023, como a implantação de mais pontos de faixas elevadas, iguais aos existentes na Rua 44, novos pontos de faixas reversas, implantação de 50 quilômetros de ciclofaixas, e medidas estruturantes, como vias exclusivas para motociclistas e ações nas portas das escolas, durante horário de saída e entrada de alunos.

“Nós queremos que o Maio Amarelo não seja apenas uma ação de marketing. Trabalhamos muito nos últimos meses para que possamos lançar ações concretas para perdurar até o final do ano. Queremos mostrar para a população que conhecemos os problemas, e que estamos trabalhando para reverter as dificuldades e melhorar o trânsito da capital”, diz o secretário.

Estrutura

O secretário executivo da SMM, Ciro Meirelles, destacou, durante discurso, investimentos que a gestão de Rogério Cruz tem realizado na estrutura da pasta. Ele citou como exemplo a reforma pela qual passou a sede do órgão, fornecendo melhores condições de atendimento ao cidadão.

“Não tínhamos estrutura, nem mesmo uma sede com a magnitude que temos hoje, com condições de receber a população da cidade com as suas demandas. Nos últimos dois anos, o prefeito tem nos proporcionado os meios para trabalhar pela população de Goiânia. Para se ter uma ideia, a gestão passada fez 48 cruzamentos sinalizados, enquanto o prefeito Rogério Cruz fez, em dois anos, 285. É um grande tocador de obras”, afirma Ciro, citando, ainda, a entrega dos viadutos Rua 44, o viaduto Iris Rezende Machado e o viaduto Lauro Belchior.

Durante o evento, o prefeito assinou decreto que destina área pública municipal, localizada no Park Lozandes, para instalação da escola pública de trânsito.