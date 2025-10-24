search
Campanha reforça importância da vacinação infantil e alerta para risco de retorno da poliomielite

Hospital em Goiânia destaca necessidade de manter o cartão de vacinas atualizado e aponta queda na cobertura de imunização em Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/10/2025 - 17:23

(Foto: Reprodução)

A importância da vacinação infantil voltou ao centro das atenções neste mês de outubro, período em que se celebram o Dia Nacional da Vacinação (17/10) e o Dia Mundial de Combate à Poliomielite (24/10). A mobilização tem como objetivo conscientizar pais e responsáveis sobre a necessidade de manter as doses em dia, garantindo proteção contra doenças que podem ser evitadas por meio da imunização.

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) reforçou o alerta, destacando que as vacinas são uma das ferramentas mais eficazes para prevenir enfermidades graves e evitar o ressurgimento de doenças já controladas. Segundo a unidade, a queda na cobertura vacinal em algumas vacinas preocupa especialistas e autoridades de saúde. Dados da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás (SES-GO) mostram que, em 2025, a cobertura da BCG atingiu 90%, mas houve redução nas aplicações da Pentavalente (77%) e da Poliomielite (76,24%) — índices abaixo do ideal.

A infectopediatra do Hecad, Dra. Ana Carolina Portes, ressaltou que a imunização é essencial para o bem-estar coletivo. “As vacinas salvam vidas e impedem o retorno de doenças já erradicadas. É fundamental que as crianças estejam com o cartão atualizado”, afirmou.

Embora o Brasil esteja livre da poliomielite desde 1989, a queda na adesão às campanhas aumenta o risco de reintrodução do vírus, que ainda circula em algumas partes do mundo. A doença pode causar paralisia irreversível e até levar à morte, especialmente entre crianças menores de cinco anos.

Com a reabertura da sala de vacinação do Hecad, em julho deste ano, o hospital aplicou cerca de 480 doses de vacinas em pacientes internados e ambulatoriais, reforçando seu papel no incentivo à imunização. A subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Pereira Amorim, também destacou a importância do engajamento social. “Vacinar é um ato de amor e de responsabilidade coletiva. Cada dose aplicada é uma vida protegida”, afirmou.

