Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais na saúde bucal, alerta Conselho

Os medicamentos Ozempic e Wegovy, produzidos à base de semaglutida, são fármacos prescritos para tratamento do diabetes tipo 2. Mais recentemente passaram a ser amplamente utilizados para a perda de peso e tratamento da obesidade, tornando-se popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”. Porém, assim como qualquer outro medicamento, os pacientes que os utilizam estão sujeitos a enfrentar efeitos colaterais indesejados, sendo comuns os relatos envolvendo impactos na saúde bucal.

Em razão do alto índice de pessoas que passaram a fazer uso das canetas emagrecedoras, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CROGO) alerta para a importância do acompanhamento odontológico dos pacientes. A recomendação é que mantenham uma boa rotina de higiene bucal e visitas periódicas ao cirurgião-dentista de confiança, ou diante de qualquer alteração bucal adversa.

A sensação de boca seca ou xerostomia, em decorrência da hipossalivação, é um dos efeitos adversos mais relatados e, desta forma, podem surgir outros sintomas indesejados. A redução do fluxo salivar pode causar, por exemplo, quadros de halitose nestes pacientes, assim como o aumento do risco de cárie também pode ser esperado.

O perigo à saúde bucal está diretamente relacionado à acidez aumentada que esses efeitos gastrointestinais podem causar na cavidade bucal, levando a quadros de erosão dental. Se somarmos o aumento da acidez da boca, com a diminuição do fluxo salivar, teremos uma condição propícia para um deterioramento da saúde bucal, em um curto período.

Na bula do Wegovy a disgeusia (condição que causa distorção no paladar), é considerada um efeito adverso comum, observado principalmente no período de escalonamento de dose. Já no medicamento Mounjaro, entre os efeitos adversos relatados na bula, está o vômito (incidência em até 10% dos pacientes). E a disgeusia (entre 0,1% e 1% dos pacientes).

Antes de iniciar o uso, os pacientes deveriam realizar um exame odontológico prévio. Esses medicamentos são regulamentados e com venda autorizada no país. Mas, uma vez que ainda há poucos subsídios clínicos sobre seus impactos na cavidade bucal, é muito importante que o paciente seja acompanhado por um profissional da Odontologia, que fará um atendimento preventivo e buscará minimizar os efeitos adversos.

PRF e BPCães apreendem cocaína em carga de milho em Goiás