Carina FIV do Kado se torna a vaca mais valorizada do mundo

Carina FIV do Kado, uma das mais destacadas vacas da raça Nelore, acaba de fazer história ao atingir a impressionante marca de R$ 24 milhões em valorização, tornando-se a vaca mais cara do mundo. Com apenas 36 meses de idade, Carina já é Tri Grande Campeã, com títulos na Exposição Internacional de Nelore (Expoinel) de 2023 e 2024, além da Expozebu 2024. Em leilão realizado em Foz do Iguaçu (PR) no dia 22 de novembro, a Syagri Agropecuária adquiriu 25% de sua posse por R$ 6.015 milhões projetando o valor total de R$ 24.060 milhões para a vaca, um recorde histórico para a pecuária.

Essa valorização é reflexo não apenas de seu desempenho nas competições, mas também de seu impacto no mercado de genética Nelore. Carina FIV do Kado é agora reconhecida como a mais importante matriz da raça, com um papel fundamental na melhoria genética do rebanho nacional.