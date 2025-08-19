Cármen Lúcia participa de congresso de Direito Constitucional em Goiânia

Nesta sexta-feira, 22, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) sediará o 1º Congresso de Direito Constitucional, com o tema “Democracia e Soberania”. O evento, que terá início às 8 horas no Auditório Carlos Vieira, será prestigiado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, e pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que participarão de painéis com autoridades, juristas e acadêmicos, para debater fundamentos centrais do Estado Democrático de Direito.

Na solenidade, a ministra Cármen Lúcia também receberá o Título de Cidadania Goiana, concedido pela Casa em reconhecimento à sua trajetória e sua contribuição ao Estado de Goiás.

O subprocurador-geral da Assembleia Legislativa, Iure Castro, idealizador do congresso, ressalta que o encontro busca promover o diálogo entre a academia e as instituições sobre temas atuais da política e do direito: “Este evento é um convite à reflexão sobre os caminhos do país. Ao discutir democracia e soberania, reforçamos o papel da Constituição Federal na proteção dos direitos de todos os brasileiros”.

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 18, no Instagram oficial do congresso: @cdc.alego.

