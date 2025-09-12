search
Saúde

Casos de sarampo crescem nas Américas e acendem alerta para vacinação

No Brasil, foram 24 ocorrências até o fim de agosto, sendo 19 delas em Tocantins. A maioria dos casos recentes ocorreu em pessoas não vacinadas ou com situação vacinal desconhecida


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 08:34

Casos de sarampo crescem nas Américas e acendem alerta para vacinação
Vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Foto: Bernardo Portella/Bio-Manguinhos

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) emitiu alerta após registrar um aumento expressivo dos casos de sarampo nas Américas. Em comparação a 2024, o crescimento foi de 34 vezes, com mais de 10 mil confirmações da doença e 18 mortes em dez países da região. Os óbitos ocorreram no México (14), Estados Unidos (3) e Canadá (1).

No Brasil, foram 24 ocorrências até o fim de agosto, sendo 19 delas em Tocantins. Apesar dos números mais baixos que em países vizinhos, o país permanece em estado de atenção devido à alta transmissibilidade do vírus.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo ar por meio de secreções respiratórias. Os sintomas incluem febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, congestão nasal e irritação ocular. Em casos graves, pode evoluir para pneumonia, encefalite, diarreia intensa e até cegueira, principalmente em crianças desnutridas e pessoas com baixa imunidade.

A chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios da Fiocruz, Marilda Siqueira, reforça que a prevenção depende da vacinação em massa. “Precisamos atingir, no mínimo, 95% de cobertura vacinal para criar proteção coletiva e reduzir o número de pessoas suscetíveis ao vírus”, afirmou.

Segundo a OPAS, a maioria dos casos recentes ocorreu em pessoas não vacinadas ou com situação vacinal desconhecida. Atualmente, a cobertura vacinal no continente ainda está abaixo do recomendado: em 2024, apenas 79% completaram as duas doses da tríplice viral.

No Brasil, a situação melhorou a partir de 2023, com aumento significativo de municípios que alcançaram a meta de 95% de imunização. Em 2024, o número de cidades que atingiram esse índice mais que dobrou em relação a 2022. Para 2025, o Ministério da Saúde vem reforçando as ações em todo o país, com destaque para campanhas em áreas de fronteira e os sucessivos “Dias D” de vacinação.

A OPAS e especialistas alertam que o sarampo não é apenas uma “doença da infância”. Dados mostram que pode atingir qualquer faixa etária e levar a complicações graves. Por isso, a recomendação é clara: manter a caderneta de vacinação atualizada é a forma mais eficaz de impedir novos surtos.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Atual gestão descentralizou a vacinação para aumentar cobertura vacinal do município
Saúde

Goiânia amplia pontos de vacinação para aumentar cobertura vacinal

12/09/2025
Imas reunião
Saúde

Imas deverá apresentar plano de transformação estrutural até 16 de outubro

11/09/2025
“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças
Saúde

“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças

11/09/2025
atendimentos psicológicos
Saúde

Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos à população

11/09/2025
síndrome respiratória
Saúde

Goiás e 9 estados registram aumento de casos de síndrome respiratória grave

11/09/2025
Produtos aprendidos
Cidades

Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

12/09/2025
Jeovanito com Ana Paula
Geral

Vereador Jeovanito Lino de Jesus é homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo

12/09/2025
Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público; salários chegam a R$ 29,4 mil
Geral

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público; salários chegam a R$ 29,4 mil

12/09/2025
Carteira Nacional Docente
Cidades

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil

12/09/2025
Pesquisa