Catalão terá centro de pesquisa em terras raras e duplicação da GO-330

Município goiano receberá unidade de referência nacional em parceria com a UFCat e obras viárias de R$ 149 milhões, segundo vice-governador Daniel Vilela


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 16:33

Fotos: André Costa

Catalão será sede do maior centro brasileiro de referência em terras raras, conforme anúncio feito pelo vice-governador, Daniel Vilela, nesta quarta-feira (20), durante as comemorações pelos 166 anos do município. O projeto será realizado em parceria com a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e empresas internacionais, colocando a cidade no mapa estratégico da indústria tecnológica e automotiva.

 

Centro de referência

O centro de pesquisa terá como objetivo consolidar a excelência científica e tecnológica no estudo e aproveitamento das terras raras. Goiás é o estado brasileiro com maior potencial nesse tipo de minério, considerado estratégico na geopolítica internacional. A iniciativa deve atrair pesquisadores de todo o país e ampliar a relevância de Catalão no setor mineral e industrial.

 

Duplicação da rodovia

No mesmo evento, foi confirmada a assinatura, em cinco dias, da ordem de serviço para duplicação da GO-330. O primeiro subtrecho terá 11,7 quilômetros, entre o Posto Policial de Catalão e o trevo da GO-305, com investimento de R$ 149 milhões. O projeto prevê restauração e alargamento da pista, nova pavimentação em três camadas de CBUQ, ponte de 60 metros sobre o Córrego Cachoeirinha e três alças de retorno.

Para o secretário estadual de Infraestrutura, Adib Elias, trata-se de um momento histórico para a cidade. Já o prefeito Velomar Rios afirmou que a duplicação sentido Catalão–Ipameri representa a conquista mais aguardada pela população, impulsionando o desenvolvimento regional.

Lançamento do Comitê Pró-Instituto Nacional do Cerrado reúne governo, universidades e sociedade em Brasília

