CBMGO alerta para os perigos do tabagismo no Maio Vermelho e promove ações de conscientização

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio do seu Comando de Saúde, lança a campanha Maio Vermelho com o objetivo de alertar a população sobre os graves riscos do tabagismo em todas as suas formas, incluindo os cigarros eletrônicos. Consciente de que o tabagismo é responsável por milhões de mortes prematuras anualmente e que a nova tendência dos cigarros eletrônicos, longe de ser inofensiva, causa rápida dependência e sérios danos à saúde, a corporação intensifica suas ações de prevenção e incentivo à cessação do tabaco.

Durante todo o mês de maio, militares interessados em parar de fumar poderão agendar avaliações médicas pneumológicas. Além disso, no dia 8 de junho, um domingo, às 8h, será realizado o Café da Manhã e Corrida Pulmão Limpo, um evento de incentivo à campanha que acontecerá ao redor do Lago das Rosas, com saída às 8h30 do BSE e chegada prevista para as 9h. Para se inscrever na corrida, fumantes e não fumantes podem entrar em contato através do WhatsApp 3201-2121.

A iniciativa do CBMGO reforça o compromisso da corporação com a saúde e o bem-estar da sociedade goiana e de seus próprios membros. Através da informação, do apoio médico e de atividades de promoção à saúde, o “Maio Vermelho” busca estimular a interrupção do uso do cigarro em todas as suas formas, alertando para os perigos já conhecidos do cigarro tradicional e os riscos, muitas vezes subestimados, dos cigarros eletrônicos.

