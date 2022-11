Ceasa realiza 2ª Festa do Pequi

Mais de mil pessoas compareceram na segunda edição da Festa do Pequi da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) realizada nesta terça-feira, 29. Comidas típicas, moda de viola, Folias de Reis e catira animaram o entreposto. O evento faz parte do calendário da Ceasa goiana, entreposto que mais vende pequi no Brasil, e visa valorizar a fruta nativa do cerrado como parte da tradição do estado de Goiás.

O presidente da Ceasa, Jadir Lopes de Oliveira, deu as boas-vindas aos convidados e destacou a importância dos investimentos feitos pelo Governo de Goiás no entreposto, que “mudaram a cara da central, deixando-a mais moderna e competitiva”, ressaltou. Sobre a festa, Jadir complementou: “Se há um produto que remete a goianidade, é o pequi e, com esse evento, a Ceasa contribui para que o fruto seja cada vez mais um patrimônio dos goianos”.

Na primeira edição da festa, realizada em novembro de 2021, o governador Ronaldo Caiado garantiu à Ceasa vários benefícios, como a liberação de verba para instalação de um biodigestor, a inclusão do entreposto no Plano Estadual de Eficiência Energética, e a construção do estacionamento de caminhões, que será inaugurado em breve. Além disso, neste ano, foi anunciado o recapeamento da malha asfáltica das vias do entreposto, obra já aprovada pelo Conselho Administrativo e Fiscal da Ceasa.

O secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, falou da importância de se ter no entreposto goiano a instalação do sistema de biodigestor, o que possibilitará a “destinação mais sustentável, ecológica e econômica às mais de 20 toneladas de lixo orgânico produzidas diariamente”, disse.

Na parte cultural, a 2ª Festa do Pequi mostrou que além de valorizar o fruto do cerrado, o objetivo do evento também foi preservar as tradições do estado. Para tanto, se apresentaram a Folia de Reis de Jesúpolis, a Orquestra de Violeiros de Goiás, o grupo de catira da Associação de Catireiros de Aparecida de Goiânia e a banda Lira Jaraguense, da cidade de Jaraguá. Ao fim da festa, foram servidas mais de duas mil refeições, preparadas em caldeirões de ferro, todas levando em sua receita o pequi.

Também estiverem presentes as secretárias da Economia, Cristiane Schmidt; e da Educação, Fátima Gavioli; o presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende; o deputado federal José Nelto; o deputado estadual Coronel Adaílton, e o ex-presidente da Ceasa-GO e deputado estadual eleito, Lineu Olímpio.