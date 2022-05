Centro de Artes e Esportes Unificados do bairro Jardim Alvorada abre inscrições para oficinas

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do bairro Jardim Alvorada está pronto para receber o público para as oficinas livres em seis categorias, após passar por uma reforma. As inscrições são gratuitas e os interessados devem realizá-las presencialmente. Esta é uma ação da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura. A modalidade de zumba, ballet clássico, jazz dance, teatro, violão e iniciação musical estão com matrículas abertas em diferentes dias e horários. Para cada curso, leva-se em consideração as faixas etárias dos interessados.

Para se matricular é preciso ir à biblioteca do CEU, com original e xerox de documentos pessoais (certidão de nascimento e RG) do aluno e comprovante de endereço. Para os menores de 18 anos, são necessárias também as mesmas documentações do responsável. “A unidade Alvorada retoma a atividade de formação cultural após uma ampla reforma realizada, e agora pode proporcionar muito mais conforto e qualidade para a população da região”, explica a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Foram instalados aparelhos de ar condicionado na sala multiuso com o intuito de melhorar a ventilação do local. Além disso, foi feita a renovação da pintura, intervenção na parte hidráulica, reforma nos banheiros e também no teto. O complexo é formado por auditório multiuso, quadra poliesportiva, parquinho, pista de skate, biblioteca e outros. “A reforma traz a oportunidade de aproveitarmos ao máximo o espaço, como também fortalecer a expansão do acesso à cultura entre os bairros desta região”, comenta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro. O telefone para informações é o 3902-1036.

Confira a relação das turmas, horários e faixas etárias:

Zumba: professora Ana Júlia Dia Barreto

Horário: 7h30 às 8h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 30 pessoas

Faixa etária: a partir de 15 anos

Ballet: professora Ana Clara

Horário: 8h30 às 9h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: de 6 a 10 anos

Jazz: professora Ana Clara

Horário: 9h30 às 10h30

Dias: segunda e quarta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: de 11 a 18 anos

Teatro: professora Tallita

Horário: 8h30 às 9h30

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: todas as idades

Violão: professor Bruno

Horário: 9h30 às 10h30

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: a partir dos 10 anos

Iniciação musical: professora Amanda

Horário: 14h às 15h

Dias: terça e quinta

Lotação: 15 pessoas

Faixa etária: a partir dos 10 anos