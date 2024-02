CEUB oferece atendimento médico ambulatorial para a comunidade

A Clínica Médica Escola do Centro Universitário de Brasília (CEUB) está oferecendo atendimento médico ambulatorial para a comunidade com uma taxa de R$ 40. Coordenados pelo Centro de Atendimento à Comunidade (CAC), os atendimentos são realizados por uma equipe de médicos professores, orientadores de práticas e estagiários do curso de Medicina.

As especialidades oferecidas incluem Clínica Geral, Reumatologia, Psiquiatria, Cardiologia, Geriatria e Ginecologia/obstetrícia. Essa diversidade de áreas médicas visa garantir assistência abrangente e especializada para os pacientes, além de proporcionar experiência prática aos alunos. As consultas, que acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS), podem ser agendadas pelo telefone (61) 3966-1660 ou presencialmente.

Para mais informações, visite o site oficial do CEUB.

Serviço:

Local: Edifício União – SCS Quadra 01- 12º andar

Horário de Funcionamento: SEG a SEX das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Informações e marcação de consultas: (61) 3966-1660

Valor da consulta: R$40, com pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito