Chapada dos Veadeiros é a 3ª Unidade de Conservação mais buscada do Brasil

A Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, foi identificada como a terceira Unidade de Conservação mais buscada no Google Brasil nos últimos 12 meses, conforme levantamento da plataforma de energia renovável Bulbe Energia. O estudo, realizado a partir de dados da ferramenta de busca, mostrou um crescimento de 50% no interesse por áreas naturais protegidas no país. Foram mais de 1 milhão de buscas sobre o tema “unidade de conservação”, evidenciando um aumento da procura por atividades ao ar livre.

Ranking nacional

O ranking das 15 Unidades de Conservação mais pesquisadas é liderado pelo Parque Estadual da Cantareira (SP), seguido pela Serra da Capivara (PI) e pela Chapada dos Veadeiros (GO). O levantamento da Bulbe considerou categorias como Parques Nacionais, Estaduais, Municipais, Florestas Nacionais, Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Extrativistas. São Paulo tem maior destaque, com seis áreas no ranking e 40% do total de buscas.

Visitação crescente

Segundo o ICMBio, em 2024, Unidades de Conservação federais receberam mais de 25,5 milhões de visitas, crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. Essas áreas são reguladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado pela Lei nº 9.985/2000, e têm como objetivo proteger ecossistemas, espécies e paisagens. A visitação é permitida conforme as regras específicas de cada categoria.

Diversidade por estado

Além de São Paulo e Goiás, o levantamento destaca unidades como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ), a Serra da Capivara (PI), os Lençóis Maranhenses (MA) e a Floresta Nacional de Brasília (DF). Cada local atrai por suas características únicas, como trilhas, biodiversidade, formações rochosas, sítios arqueológicos e paisagens naturais preservadas.

Uso e preservação

Parques Nacionais permitem visitação controlada, pesquisas e turismo ecológico. Florestas Nacionais oferecem trilhas e manejo sustentável. Áreas de Proteção Ambiental (APAs), como o Tanquã/Rio Piracicaba, permitem moradia e atividades produtivas. O estudo também destaca que cerca de 5 milhões de brasileiros vivem em áreas protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas, reforçando a necessidade de práticas sustentáveis.

