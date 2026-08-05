Chuva pode surpreender Goiânia após tarde de calor nesta quarta-feira (05)

Os moradores de Goiânia devem enfrentar diferentes condições climáticas nesta quarta-feira (5). A previsão do Inmet indica manhã amena e com muitas nuvens, tarde quente e seca, além da possibilidade de chuva isolada durante a noite.

A temperatura mínima prevista é de 18°C. No decorrer do dia, os termômetros devem subir gradualmente até alcançar a máxima de 31°C.

A manhã terá muitas nuvens e ventos fracos, soprando de nordeste a leste. Mesmo com o céu encoberto em alguns momentos, a temperatura deverá aumentar rapidamente conforme a aproximação da tarde.

No período vespertino, a umidade relativa do ar poderá cair para 20%. O índice está no limite da faixa de alerta utilizada pela Organização Mundial da Saúde e pode provocar desconfortos como ressecamento dos olhos, da pele e das vias respiratórias.

Os ventos devem soprar de norte a leste, variando entre fracos e moderados. A previsão indica ainda a ocorrência de rajadas durante a tarde.

Chuva isolada durante a noite

Depois de uma tarde marcada pelo calor e pelo tempo seco, Goiânia poderá registrar mudança nas condições durante a noite. O céu continuará com muitas nuvens e existe possibilidade de chuva isolada em determinados pontos da capital.

Por se tratar de precipitação localizada, a chuva poderá alcançar alguns bairros e não ocorrer em outras regiões da cidade. Os ventos noturnos devem ser fracos e soprar de leste a nordeste.

A umidade máxima prevista é de 75%, índice que deverá ocorrer nos períodos mais frescos. A diferença em relação à mínima de 20% representa uma variação de 55 pontos percentuais em um único dia.

Cuidados durante a tarde

Nos horários mais quentes e secos, a orientação é beber água com frequência, mesmo sem sentir sede. Exercícios físicos intensos e exposição prolongada ao sol devem ser evitados, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de atenção especial. O uso de soro fisiológico pode ajudar a aliviar o ressecamento das narinas, enquanto recipientes com água ou toalhas úmidas podem melhorar temporariamente as condições em ambientes fechados.

Apesar da possibilidade de chuva à noite, a baixa umidade durante a tarde também exige cuidado com incêndios. Queimadas em terrenos, lixo ou vegetação seca não devem ser realizadas.

Previsão para Goiânia nesta quarta-feira:

Temperatura mínima: 18°C;

Temperatura máxima: 31°C;

Umidade máxima: 75%;

Umidade mínima: 20%;

Vento mais intenso: rajadas durante a tarde;

Possibilidade de chuva: isolada, durante a noite.

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