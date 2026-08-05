Previsão do Tempo

Chuva pode surpreender Goiânia após tarde de calor nesta quarta-feira (05)

Quarta-feira terá máxima de 31°C, muitas nuvens e rajadas de vento; precipitação isolada é esperada durante a noite


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 05/08/2026 - 06:00

Chuva pode surpreender Goiânia após tarde de calor nesta quarta-feira (05)
(Imagem: Reprodução)

Os moradores de Goiânia devem enfrentar diferentes condições climáticas nesta quarta-feira (5). A previsão do Inmet indica manhã amena e com muitas nuvens, tarde quente e seca, além da possibilidade de chuva isolada durante a noite.

A temperatura mínima prevista é de 18°C. No decorrer do dia, os termômetros devem subir gradualmente até alcançar a máxima de 31°C.

A manhã terá muitas nuvens e ventos fracos, soprando de nordeste a leste. Mesmo com o céu encoberto em alguns momentos, a temperatura deverá aumentar rapidamente conforme a aproximação da tarde.

No período vespertino, a umidade relativa do ar poderá cair para 20%. O índice está no limite da faixa de alerta utilizada pela Organização Mundial da Saúde e pode provocar desconfortos como ressecamento dos olhos, da pele e das vias respiratórias.

Os ventos devem soprar de norte a leste, variando entre fracos e moderados. A previsão indica ainda a ocorrência de rajadas durante a tarde.

Chuva isolada durante a noite

Depois de uma tarde marcada pelo calor e pelo tempo seco, Goiânia poderá registrar mudança nas condições durante a noite. O céu continuará com muitas nuvens e existe possibilidade de chuva isolada em determinados pontos da capital.

Por se tratar de precipitação localizada, a chuva poderá alcançar alguns bairros e não ocorrer em outras regiões da cidade. Os ventos noturnos devem ser fracos e soprar de leste a nordeste.

A umidade máxima prevista é de 75%, índice que deverá ocorrer nos períodos mais frescos. A diferença em relação à mínima de 20% representa uma variação de 55 pontos percentuais em um único dia.

Cuidados durante a tarde

Nos horários mais quentes e secos, a orientação é beber água com frequência, mesmo sem sentir sede. Exercícios físicos intensos e exposição prolongada ao sol devem ser evitados, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de atenção especial. O uso de soro fisiológico pode ajudar a aliviar o ressecamento das narinas, enquanto recipientes com água ou toalhas úmidas podem melhorar temporariamente as condições em ambientes fechados.

Apesar da possibilidade de chuva à noite, a baixa umidade durante a tarde também exige cuidado com incêndios. Queimadas em terrenos, lixo ou vegetação seca não devem ser realizadas.

Previsão para Goiânia nesta quarta-feira:

  • Temperatura mínima: 18°C;
  • Temperatura máxima: 31°C;
  • Umidade máxima: 75%;
  • Umidade mínima: 20%;
  • Vento mais intenso: rajadas durante a tarde;
  • Possibilidade de chuva: isolada, durante a noite.

Leia mais:

Rota Gastronômica Goiás começa em Rio Verde com chefs renomados e shows gratuitos

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C
Previsão do Tempo

Calor ganha força em Goiás nesta terça; umidade do ar entra em nível de alerta e máximas chegam a 37°C

04/08/2026
Quarta começa com 14°C e termina com calor de 30°C em Goiânia; veja a previsão
Previsão do Tempo

Segunda-feira terá predomínio de sol e calor em Goiás

03/08/2026
baixa umidade do ar
Previsão do Tempo

Domingo será de sol forte e baixa umidade em Goiânia; INMET mantém alerta de perigo

02/08/2026
Calor aumenta e Goiânia pode chegar aos 32°C neste sábado (01)
Previsão do Tempo

Calor aumenta e Goiânia pode chegar aos 32°C neste sábado (01)

01/08/2026
Goiânia pode ter rajadas de vento e umidade de 25% nesta sexta (31)
Previsão do Tempo

Goiânia pode ter rajadas de vento e umidade de 25% nesta sexta (31)

31/07/2026
Está procurando emprego? Sine Goiânia está com 902 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana - Sine Goiânia
Destaque 2

Está procurando emprego? Sine Goiânia está com 902 vagas de emprego em diversas áreas nesta semana

05/08/2026
Caiado volta a defender vacinação contra a Covid-19 em podcast
Eleições 2026

Caiado volta a defender vacinação contra a Covid-19 em podcast

05/08/2026
Goiás comete gafe ao homenagear ídolo morto e corrige publicação nas redes sociais
Esporte

Goiás comete gafe ao homenagear ídolo morto e corrige publicação nas redes sociais

05/08/2026
Neymar provoca após classificação do Santos e troca xingamentos com dirigentes do Remo
Esporte

Neymar provoca após classificação do Santos e troca xingamentos com dirigentes do Remo

05/08/2026
Pesquisa