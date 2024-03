Ciclistas são atropelados por carro de luxo e motorista foge sem prestar socorro às vítimas

Na manhã deste domingo, 24, um trágico acidente chocou a cidade de Aparecida de Goiânia, na BR-153, deixando dois ciclistas gravemente feridos. O incidente ocorreu quando os ciclistas, de 33 e 39 anos, foram surpreendidos por um carro de luxo, um BMW com placa de Goiás, que os atropelou brutalmente.

O impacto foi tão violento que o vidro dianteiro do veículo ficou em pedaços, relataram testemunhas. O ciclista de 39 anos sofreu várias fraturas e foi transportado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde recebe cuidados médicos intensivos. Já o outro ciclista, de 33 anos, teve ferimentos leves e também foi encaminhado para o hospital para avaliação e tratamento.

O motorista responsável pelo acidente abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro às vítimas. No entanto, as autoridades já identificaram o condutor, que foi resgatado por terceiros. A Polícia Rodoviária Federal está conduzindo as investigações para apurar as denúncias do acidente e garantir a responsabilização do motorista pela tragédia ocorrida.