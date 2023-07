Cidade de Goiás volta a ser capital do estado nesta segunda-feira

O governador Ronaldo Caiado realiza, nesta segunda-feira, 24, a transferência simbólica das sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais para a cidade de Goiás, como parte das comemorações do aniversário de 296 anos da antiga capital do estado, celebrado no próximo dia 25. O evento acontece em frente ao Palácio Conde dos Arcos, no centro histórico. À tarde, Caiado formaliza as instalações de órgãos do Judiciário e concede comenda da Ordem do Mérito Anhanguera a homenageados.

Pela manhã, após a solenidade oficial de transferência, que acontece às 8h30, o governador visita a sede do Poder Judiciário na cidade, a primeira comarca do estado de Goiás. O novo Fórum do município, inaugurado no último mês de abril, é a primeira unidade judiciária do estado com sistema 100% digital. Em seguida, às 11h30, o governador participa da instalação simbólica do Ministério Público de Goiás (MPGO) em um dos prédios mais importantes da antiga Vila Boa, a Casa de Fundição.

À tarde, Caiado instala a sede simbólica da Defensoria Público do Estado de Goiás (DPE-GO), no Colégio Sant’Ana, às 15h, e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), na sede da subseção municipal, às 16h, ambos no centro histórico. Nesta segunda (24/07), a DPE-GO oferece assistência jurídica integral e gratuita à população em situação de vulnerabilidade, com serviços de regularização de guarda, divórcio, informações sobre violência doméstica, medidas protetivas e reconhecimento de paternidade.

Homenagem

Ao final do dia, o governador entrega a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, a maior honraria concedida pelo Estado, para homenageados. A cerimônia está prevista para às 18h30, na Praça do Chafariz, no centro histórico. O objetivo é agraciar pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes que, por relevantes serviços, ações ou méritos excepcionais, mereçam o reconhecimento do Estado de Goiás.

Goiás Social

O Governo do Estado leva 34 serviços gratuitos para a cidade de Goiás, por meio de mais um evento do Goiás Social, na Praça de Eventos, até esta terça-feira (25/07). Serão oferecidos serviços do Vapt Vupt, emissão de documentos pessoais, cadastro em programas sociais, exposição de artes, gibiteca, além da oferta de créditos pela GoiásFomento.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) entrega, de forma totalmente gratuita, 133 cadeiras de rodas, 255 pacotes de fraldas, 20 caixas de leite especial e 45 colchões do tipo casca de ovo, além de kits de enxoval para bebê, bengalas e muletas. Ainda serão entregues 155 cartões do programa Mães de Goiás e 30 cartões do Dignidade.

A Secretaria da Retomada despacha direto do evento, com oferta de vagas de emprego e inscrições em cursos profissionalizantes gratuitos.

O Colégio Tecnológico do Governo de Goiás (Cotec) Goiandira Ayres do Couto promove oficina de comidas vilaboenses e design de moda. Cartões do Bolsa Qualificação serão entregues a 156 alunos do Cotec e 68 recebem cartões do Crédito Social, para investir até R$ 5 mil na abertura do próprio negócio.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás