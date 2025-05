Cimehgo prevê frio nas manhãs e noites e tardes quentes

As manhãs permanecem frias em todas as regiões do Estado de Goiás nesta quinta-feira (15), de acordo com previsão do Centro Integrado de Meteorologia e Hidrologia (Cimehgo). A mínima em Goiânia hoje deve chegar a 15º, dois graus a menos do que a de ontem. Na região Leste, a manhã será ainda mais fria, com possibilidade de chegar a 13º nas primeiras horas da manhã. Cristalina é o município com previsão de amanhecer mais frio, com 14º. Não há previsão de chuva para nenhuma região nesta quinta-feira.

Apesar dessas condições, a quinta-feira terá predomínio de sol em todas as regiões de Goiás. O clima, que amanhecerá frio, vai esquentar a longo do dia e as temperaturas máximas estarão em elevação no período da tarde. Nas regiões Norte e Oeste fará calor, com máxima de 34º. Nas regiões Central e Leste a máxima pode chegar a 32º entre 14 e 15 horas. Já nas regiões Sul e Sudoeste, a máxima prevista pelo Cimehgo é de 30 graus.

Para Goiânia a previsão do Cimehgo é de predomínio de sol durante o dia. A temperatura máxima poderá atingir 30º no meio da tarde e a umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 95%. O nascer do sol será às 6h33 e o pôr do sol, às 17h53.

