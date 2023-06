Coca-Cola e Riot Games lançam bebida para os fãs de League of Legends

Coca-Cola lançou a edição limitada do novo sabor Coca-Cola Ultimate Sem Açúcar, em parceria com a Riot Games, desenvolvedora do League of Legends. Este novo sabor permite aos fãs e jogadores experimentarem o Taste of Experience Points (+XP) e celebrarem sua jornada no jogo. É o resultado da primeira colaboração entre a Coca-Cola Creations e uma empresa de jogos, combinando os esforços da Riot Games e da Coca-Cola para criar um produto com um sabor emocionante durante as partidas. Além disso, foram lançadas experiências digitais no jogo que proporcionam ainda mais emoção para os jogadores em todo o mundo.

Os jogadores podem experimentar o novo sabor do +XP através do League of Legends e desbloquear emotes Ultimate até 18 de julho. Eles também podem acessar o Hub de Coca-Cola Creations, onde podem escanear o código QR nas garrafas ou latas de Coca-Cola Ultimate Sem Açúcar para aproveitar experiências digitais exclusivas. Uma das ofertas disponíveis é o Ultimate Emote Generator, um filtro para compartilhamento nas redes sociais que permite que os jogadores se vejam como os emotes do League of Legends.

Essa parceria com a Riot Games permite que a Coca-Cola Creations aprimore sua plataforma com um novo sabor que ressalta a importância dos fãs e jogadores. A Coca-Cola Ultimate, a quarta criação da Coca-Cola Creations, possui um design marcante, desbloqueia o sabor da +XP durante as partidas e eleva a experiência de jogo.

A Coca-Cola Ultimate Sem Açúcar possui uma embalagem na cor preta e tons de dourado, com o logotipo da Coca-Cola Creations aprimorado com um brasão ‘Ultimate’ personalizado. O design apresenta uma expressão única da caligrafia spenceriana da Coca-Cola.

No futuro, será adicionada ao Hub de Coca-Cola Creations uma experiência digital personalizável que permitirá que os jogadores vejam seus avatares Ultimate. Além disso, a Coca-Cola Creations continuará lançando edições limitadas com inovações exclusivas e colaborações surpreendentes.

A Coca-Cola Ultimate Sem Açúcar estará disponível online a partir de 20 de junho e chegará às prateleiras em julho. O produto estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo, como América Latina, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia do Sul e África, seguindo o lançamento anual da primeira Coca-Cola Creation, Coca-Cola Move.

Para obter mais informações sobre a Coca-Cola Creations, visite o site www.coca-cola.com/creations.