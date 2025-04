Com déficit de 20% no estoque de sangue, Hemocentro de Goiás convoca voluntários para doação

O Hemocentro de Goiás precisa de sangue de todo os tipos. O déficit de 20% nas doações tem afetado o estoque de hemocomponentes da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, que é responsável pelo abastecimento de 223 unidades de saúde em todo o Estado de Goiás.

Com o objetivo de manter o estoque seguro, as nove unidades da rede funcionarão em horário especial durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes. Dessa forma, as unidades da Rede Hemo em Goiânia e no interior funcionarão nesta quinta-feira, 17 de abril, para o atendimento aos doadores das 8 às 18 horas e para os pacientes das 7h às 19 horas.

Na sexta-feira, 18 de abril, todas as unidades estarão fechadas. Já no sábado, 19 de abril, o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz, em Goiânia, funcionará das 8 às 12 horas, para atendimento de doadores e pacientes. Na segunda-feira, 21 de abril, todas as unidades também estarão fechadas devido ao feriado de Tiradentes. Os atendimentos voltam à normalidade na terça-feira, 22 de abril, em todas as unidades.

A diretora técnica da Rede Hemo, Ana Cristina Novais, alerta ainda que, devido ao déficit de 20% nos estoques, é fundamental que os voluntários compareçam e façam suas doações de sangue, já que é um período em que a demanda tende a aumentar. “Por ser um feriado prolongado, há uma tendência no aumento de carros nas estradas e, consequentemente, de acidentes.”

Por isso, Ana Cristina convoca os doadores para que compareçam a uma unidade do Hemocentro antes de viajar. “Apenas com o gesto voluntário da população goiana conseguimos manter um estoque seguro para atender as necessidades de mais de 200 serviços de saúde do Estado que são atendidos pela Rede Hemo”, explica.

Unidade Móvel

Durante o feriado haverá também coletas de sangue por meio da unidade móvel. O ônibus do Hemocentro de Goiás estará em Anápolis nos dias 16 e 17 de abril, na Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama), situada na Av. Fernando Costa, Nº 49, Vila Jaiara, das 8 às 16 horas, realizando coletas de sangue e cadastro para doação de medula óssea. Os interessados podem agendar a doação pelo número: (62) 99312-7030.

Os moradores de Trindade também poderão realizar doações. A unidade móvel estaciona no dia 19 na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Maysa 1. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site: agenda.hemocentro.org.br.

Quem pode doar?

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis para menores de idade. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas.

