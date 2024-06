Com presença de Rogério Cruz, Policarpo inaugurou novas instalações da TV Câmara, além de Auditório

Em cerimônia realizada na manhã de terça-feira (25), o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), inaugurou as novas instalações da TV Câmara e do Auditório Jaime Câmara. O investimento de R$ 12,5 milhões, o maior desde a inauguração da sede em 1998, modernizou os espaços com equipamentos e softwares de ponta.

O prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) e outras autoridades presentes destacaram a importância da modernização para a transparência e a participação da sociedade no processo legislativo. O presidente da Câmara enfatizou que o objetivo dos investimentos é “melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão goianiense”.

A TV Câmara, agora com identidade visual renovada, estúdio moderno e equipamentos de última geração, transmitiu a solenidade ao vivo. A programação, que inclui boletins diários e um telejornal semanal, em breve será ampliada com novos programas e estará disponível na TV aberta digital em até 60 dias.

O Auditório Jaime Câmara, com capacidade para 327 pessoas, foi transformado em um espaço multiuso, equipado com cinco câmeras robóticas e sistema de som digital, integrado à TV Câmara.

A nova TV Câmara Goiânia integra todos os plenários e auditórios da Câmara, que também foram requalificados e equipados com câmeras robóticas e sistema de transmissão remota.

Romário Policarpo destaca representatividade negra na gestão de Goiânia

Na inauguração das novas instalações da TV Câmara de Goiânia, o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), ressaltou a importância da representatividade negra na política, citando a sua própria trajetória e a do prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), ambos negros.

“É a primeira vez na história de Goiânia que temos um prefeito negro e um presidente da Câmara negro”, afirmou Policarpo. “Apesar de mais de 50% da população goianiense ser negra, esperamos mais de 90 anos para que isso acontecesse.”

O presidente da Câmara destacou a importância de ampliar a participação de minorias nos espaços de poder e mencionou os avanços conquistados em sua gestão, como a ampliação da sede da Câmara e a modernização da TV Câmara.

“Fico feliz pelas marcas pessoais que temos deixado”, disse Policarpo. “Mas o mais importante é mostrar que todos têm capacidade de gerir e contribuir para o desenvolvimento da cidade.”

A fala de Policarpo coloca em evidência a necessidade de maior representatividade negra na política, em consonância com a composição demográfica da cidade e do país.