Começam as obras de implantação de totens na Região da 44

Em breve a Região da 44, em Goiânia, maior polo de moda e confecção do Centro-Oeste e um dos maiores do Brasil, estará de cara nova. É que começaram nesta semana as obras de implantação de 58 totens e nove semipórticos metálicos. A prefeitura já aprovou o projeto executivo e o trabalho de instalação das estruturas irá se estender por aproximadamente seis meses, conforme informação da Agência Goiana Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

As obras estão sendo financiadas por meio de recursos no valor de R$ 10 milhões, garantidos pelo senador Wilder Morais, por meio de emenda orçamentária em benefício à Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44). De acordo com o presidente da entidade, Sérgio Naves, a implantação das estruturas abre, a partir do polo confeccionista, o projeto de revitalização do Centro de Goiânia, que inclui também o Parque Mutirama. “O projeto de revitalização do Centro começa a partir da Região da 44 que hoje é um grande atrativo turístico do nosso estado. A empresa contratada pela Goinfra já iniciou o serviço de escavação em alguns pontos onde serão colocados os totens de sinalização”, esclarece Sérgio Naves.

Ao todo serão instalados na Região da 44 58 totens metálicos, que terão 1,80 metro de altura e 80 centímetros de largura, e nove semipórticos metálicos em dois modelos diferentes: um modelo será composto por um pilar de 8 metros de altura e uma treliça na parte superior com 5,20 metros de largura;e outro tipo com pilar também com 8 metros de altura, sendo que na parte superior haverá uma treliça de dez metros, com balanço de 5 metros para cada lado. “Esses semipórticos, que poderão ser vistos de longe, irão sinalizar as boas-vindas aos nossos turistas”, afirma o presidente da AER44.

As grandes estruturas metálicas serão instaladas estrategicamente em esquinas que compõem todo o perímetro da Região da 44, como na Av do Contorno com a Av Independência, Av. Leste-Oeste com a Av. Contorno (à direita), Leste-Oeste com Contorno (à esquerda), na Rua 301 esquina com a Marginal Botafogo, também na esquina da Leste-Oeste com Av. Goiás, na Rua 44 com a Av Independência, na Av Oeste com a Rua 44. “Também teremos semipórticos no canteiro central da Av Leste-Oeste e também na Av Oeste”, informa Sérgio Naves, com base em relatório técnico da Goinfra.

Sem problemas para o trânsito

Conforme o presidente, inicialmente não será necessário nenhuma intervenção no trânsito para a realização das obras na Região da 44. “O serviço mais complexo será a implantação dos semipórticos, que são estruturas maiores e mais pesadas, aí então será necessária intervenções pontuais por alguns dias no trânsito, mas certamente contaremos como o apoio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET)”, esclarece Sérgio Naves.

Segundo o presidente da AER44, mais do que valorizar o paisagisticamente a Região da 44, as obras de revitalização dão início a um novo momento no polo confeccionista de Goiânia. “Com fim da invasão de ambulantes, graças a realocação dos mesmos e a um efetivo e contínuo trabalho de fiscalização, a Região da 44 entra numa fase que exigirá de todos uma postura de reeducação, para o uso correto das vias públicas”, destaca Sérgio.

