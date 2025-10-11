Comurg adota plantão 24 horas para atender ocorrências durante as chuvas em Goiânia

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) implementou um esquema especial de plantão 24 horas para garantir respostas rápidas e eficientes a ocorrências provocadas pelas chuvas na capital. A medida integra as ações do Gabinete de Crise, coordenado pela Prefeitura de Goiânia, e tem como principal objetivo reduzir riscos à população, assegurar a fluidez do trânsito e prevenir danos ao patrimônio público e privado.

De acordo com o presidente da Comurg, Cleber Aparecido Santos, a agilidade nas ações é fundamental, especialmente no período chuvoso, quando há maior incidência de quedas de árvores, acúmulo de galhos e obstruções em vias públicas. “Nos momentos de tempestade, nossas equipes atuam de forma imediata. Já tivemos noites em que foi preciso remover até 100 árvores caídas, o que mostra a intensidade do trabalho e o compromisso da companhia com a segurança da população”, ressaltou.

Para atender às demandas emergenciais, a Comurg mantém equipes de poda e remoção de árvores operando em regime de revezamento, com atuação nos turnos diurno e noturno. O objetivo é garantir a desobstrução rápida de ruas e avenidas atingidas por quedas de árvores, galhos e acúmulo de resíduos trazidos pela enxurrada.

Durante as chuvas que atingiram Goiânia no fim de setembro, por exemplo, foram registradas mais de 30 ocorrências que exigiram intervenção imediata. As equipes priorizaram a liberação das vias e a mitigação de danos, permitindo que o tráfego fosse restabelecido com segurança. Somente após a estabilização do local é que ocorre a remoção completa dos troncos e galhos remanescentes.

Além do trabalho emergencial, a Comurg também realiza ações preventivas de poda e monitoramento de árvores em áreas de risco, especialmente próximas a escolas, hospitais e vias de grande fluxo. Segundo a companhia, a colaboração da população é essencial: moradores podem acionar o serviço pelos canais oficiais sempre que identificarem situações de risco ou quedas de árvores.