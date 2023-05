Comurg instala estande na Pecuária de Goiânia para divulgação de serviços à população

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) montou estande na 76ª Exposição Agropecuária de Goiás, que tem início nesta quinta-feira (18/05). Programas como cata-treco, remoção de entulhos, coleta seletiva, compostagem doméstica e descarte de resíduos perfurantes estão dentre os temas que serão expostos para esclarecer dúvidas dos visitantes.

“Aproveitamos todos os momentos para ficarmos próximos dos goianienses, para entender seus anseios e aprimorar nossa prestação de serviços”, ressalta o presidente da Comurg, Alisson Borges. O estande tem dois metros de comprimento e 15 de largura, é forrado com grama sintética e conta com paisagismo delicado feito com plantas, vasos e fontes d´água.

“Todo o material de jardinagem é produzido nos nossos viveiros, pelos nossos colaboradores. São esses itens que enfeitam e colorem as praças públicas e canteiros das ruas da capital”, detalha o presidente da Comurg. Dentre os destaques do local estão exposição de fotos, ambiente de convivência com espaços instagramáveis e uma réplica do monumento “Eu amo Gyn”, para registros de fotos.

O atendimento será feito até 28 de maio, das 8h às 23h. Tradicionalmente composta por exposição de animais, leilões e shows, a Pecuária espera atrair neste ano mais de 500 mil pessoas.