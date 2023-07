Confronto com a polícia resulta na morte de suspeitos em operação

No início da manhã desta segunda-feira, ocorreu um incidente em que dois indivíduos foram mortos pela polícia. Segundo informações da PM, um dos suspeitos era acusado de atirar contra sua ex-namorada e ambos supostamente tinham envolvimento com uma facção criminosa. No sábado anterior, a jovem havia ido à casa da mãe de seu ex-namorado para ajudá-la a arrumar o cabelo. Durante a visita, o ex-namorado pediu o celular da jovem e, ao verificar que ela havia adicionado um amigo em comum no Instagram, ficou irritado. Ele sacou uma pistola calibre 380 e disparou contra a mulher, mas a mãe do suspeito interveio e o tiro atingiu apenas de raspão o ombro direito dela. A vítima foi levada ao hospital e recebeu alta algumas horas depois. A mulher relatou que o agressor, ligado a uma facção criminosa, fez ameaças à mãe e à família dela, enviando fotos e áudios intimidadores no dia seguinte.

Após receberem uma denúncia, as forças policiais iniciaram uma operação para prender o suspeito. Com base em informações de inteligência, os policiais chegaram a uma residência localizada no setor Cachoeirinha, rua 1. Ao entrar na casa, os agentes foram recebidos por uma mulher que se identificou como proprietária. No entanto, notaram o comportamento suspeito de dois homens dentro do imóvel e decidiram prosseguir. Ao perceberem a presença policial, os dois suspeitos efetuaram disparos, o que resultou na reação das forças de segurança, que atingiram os indivíduos. Uma equipe médica foi acionada e os homens foram encaminhados ao Hospital Municipal de Aragoiânia, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. Durante a operação, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. Os dois homens mortos em confronto com a polícia foram sepultados no cemitério municipal da cidade.