Conselho Superior define listas sêxtuplas para vagas destinadas ao MP no TJGO

Em sessão extraordinária realizada na sexta-feira, 30, o Conselho Superior do Ministério Público de Goiás (MPGO) formou duas listas sêxtuplas com os nomes indicados pela instituição para provimento da 14ª e 15ª vagas ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), destinada ao MP dentro do quinto constitucional.

As listas ficaram assim definidas, conforme as sequências votadas pelos conselheiros:

Vaga 14:

1. Abraão Júnior Miranda Coelho (procurador de Justiça)

2. Sergio Abinagem Serrano (procurador de Justiça)

3. Cleide Maria Pereira (procuradora de Justiça)

4. Vanusa de Araújo Lopes Andrade (procuradora de Justiça)

5. Fernando Aurvalle da Silva Krebs (procurador de Justiça)

6. Eduardo Abdon Moura (promotor de Justiça)

Vaga 15:

1. Osvaldo Nascente Borges (procurador de Justiça)

2. Sandra Beatriz Feitosa de Paula Dias (procuradora de Justiça)

3. Alencar José Vital (procurador de Justiça)

4. Maurício José Nardini (procurador de Justiça)

5. Villis Marra Gomes (procuradora de Justiça)

6. Fernando Braga Viggiano (promotor de Justiça)

Com a definição pelo Conselho, o procurador-geral de Justiça, Cyro Terra Peres, informou durante a sessão que entregará a lista ao presidente do TJGO, Carlos Alberto França, na terça-feira, 4.

No TJ, as duas listas serão reduzidas para listas tríplices em votação realizada pelo Órgão Especial. As duas listas, com três nomes cada, serão então entregues ao governador Ronaldo Caiado, a quem cabe a escolha dos nomes dos dois novos desembargadores.