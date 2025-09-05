search
Covid-19 não desapareceu, alertam especialistas

Médicos alertam que casos de Covid-19 continuam ocorrendo no Brasil, principalmente entre crianças abaixo de 2 anos e grupos de risco, apesar da diminuição do impacto da pandemia.


05/09/2025

Foto: SBI/Divulgação

O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabo, afirmou nesta sexta-feira (5), durante a 27ª Jornada Nacional de Imunizações, em São Paulo, que casos de Covid-19 no país continuam ocorrendo. Com o tema Vacinando gerações: um compromisso de todos, o evento contou com 90 atividades e palestrantes nacionais e internacionais. Segundo Chebabo, a doença atinge populações específicas, principalmente crianças abaixo de 2 anos, que, se não vacinadas, correm risco de complicações e internação hospitalar.

 

Grupos sensíveis

Chebabo destacou que idosos acima de 60 anos e gestantes também estão entre os mais suscetíveis à Covid-19. Para esses grupos, a testagem é fundamental para reduzir risco de complicações, internação e morte. Para a população em geral, a doença se comporta como outras infecções virais, sendo recomendada testagem individual caso haja interesse ou suspeita de associação a complicações futuras.

 

Vacinas e sazonalidade

O professor de epidemiologia da Universidade de São Paulo (USP), Expedito Luna, explicou que a combinação das vacinas contra Covid-19 e influenza ainda não é recomendada, devido às diferenças de sazonalidade e mutação dos vírus. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda duas doses anuais da vacina contra Covid-19 para grupos de risco, uma a cada seis meses.

Dados recentes da Abramed (Associação Brasileira de Medicina de Emergência) mostram aumento de casos de Covid-19 nas últimas dez semanas, com índice de positividade de 13,2%, o maior desde março de 2025. Segundo o patologista Alex Galoro, a alta é explicada pela queda natural dos anticorpos e pelo surgimento de novas variantes, enquanto a imunidade prévia ajuda a evitar aumentos expressivos.

