Crea anuncia concurso com salários de até R$ 11 mil

O Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) abriu as inscrições para o concurso público com 65 vagas para cargos de nível médio e superior. As vagas são para atuação em Goiânia e em mais 25 municípios goianos. Os salários variam entre R$ 2 mil a R$ 11 mil.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até o dia 18 de setembro. A taxa é de R$ 80 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Confira as vagas:

Agente de Fiscalização (2 vagas)

Assistente Administrativo (16 vagas)

Motorista (1 vaga)

Analista de Área (7 vagas)

Analista de Área – Advogado (3 vagas)

Analista de Área – Contador (2 vagas)

Analista de Área – Controlador Interno (2 vagas)

Analista de Área – T.I. (10 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Agrônomo (5 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Ambiental (1 vaga)

Analista de Fiscalização – Eng. Civil (7 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. de Minas ou Geólogo (2 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Eletricista (4 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Mecânico (2 vagas)