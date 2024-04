Criança de 2 anos morre por possível eletroplessão,  em Niquelândia

A Delegacia de Polícia de Niquelândia, por meio da equipe de plantão, realizou no último sábado, 30, uma operação de acompanhamento de perícia de local de óbito após a morte de uma criança de 2 anos. A suspeita é de que o óbito tenha sido causado por uma possível eletroplessão.

No local, a equipe acompanhou de perto todo o procedimento realizado pela Polícia Técnico-Científica. Durante a perícia, foi apreendido um suposto fio elétrico que pode estar relacionado à descarga elétrica que teria sido o causador da morte da criança.

De acordo com a polícia, as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias precisas da morte da criança e determinar eventuais responsabilidades.